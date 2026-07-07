🔴 Mundial EN VIVO HOY: Colombia EN DIRECTO, tabla, clasificación, próximos partidos y lo último
Tabla de goleadores, llaves de las fases finales, minuto a minuto de los partidos y muchos más detalles del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 aquí:
Desde su inauguración el pasado 11 de junio, a la fecha, 7 de julio, y previo al partido de octavos de final entre la Selección Colombia y la Selección de Suiza, se han disputado 92 partidos de los 104 pactados en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, que pasará a la historia, entre otras cosas, por ser el primero con 48 selecciones y, también, en disputarse en 3 países en simultáneo.
Y es que, a la fecha, ya las tres anfitrionas del campeonato quedaron eliminadas, todas en la fase de octavos de final.
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Tabla de goleadores de la Copa Mundial de la FIFA 2026:
Así mismo, se ha visto una competencia en donde la Bota de Oro todavía no tiene un claro ganador, aunque Messi es el goleador actual, Mbappé, Haaland y Harry Kane le siguen el paso por ser el capocannoniere de esta Copa Mundial de la FIFA 2026.
Jugadores estrella eliminados del Mundial 2026:
Además, ya grandes figuras del fútbol mundial se han despedido: Brasil, con Neymar, quedó eliminada tras perder contra Noruega. El mismo caso es el de Cristiano Ronaldo, que se despidió de la copa tras caer eliminado con Portugal contra España.
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Por eso, en Caracol Radio puede seguir toda la actualidad del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. Conozca el movimiento de la tabla de goleadores, cómo van quedando las llaves de las finales, el minuto a minuto de los partidos, y mucho más.
Siga minuto a minuto EN VIVO todo lo que pasa en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 AQUÍ:
Se reanuda el partido.
Van a pausa de rehidtración.
Se salvó Suiza. Luis Díaz casi anota tras un enganche y un tiro colocado al borde del área.
Colombia maneja el balón y juega en cancha suiza. Los sudamericanos marcan el ritmo del partido.
Se acercó Colombia tras un tiro libre peligroso de James Rodríguez. La ‘Tricolor’ sigue generando situaciones de ataque.
Colombia lidera la posesión ofensiva del partido y propone en ataque.
Arrancó el partido en Canadá. ¡VAMOS COLOMBIA, VAMOS SELECCIÓN!
¡Suena el himno nacional de Colombia!
El estadio BC Place Vancouver, en Canadá, se viste de amarillo para recibir a la Selección Colombia.
Listo el camerino de la Selección Colombia en el estadio VC Place de Bancouver, en Canadá, en donde, en minutos, enfrentará al combinado nacional de Suiza en partido válido por los octavos de final del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.
¡Juega Colombia contra Suiza!
Colombia definirá su paso a los cuartos de final.
Messi se convirtió en el primer jugador de la historia en anotar gol en nueve partidos consecutivos de mundiales.
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Omar Pérez
Comunicador social y periodista egresado de la Universidad Sergio Arboleda. Vinculado a W Radio en 2022...