🔴 Mundial EN VIVO HOY: Colombia EN DIRECTO, tabla, clasificación, próximos partidos y lo último

Trofeo del Mundial de la FIFA. Foto: Getty Images / Michael Regan - FIFA

Desde su inauguración el pasado 11 de junio, a la fecha, 7 de julio, y previo al partido de octavos de final entre la Selección Colombia y la Selección de Suiza, se han disputado 92 partidos de los 104 pactados en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, que pasará a la historia, entre otras cosas, por ser el primero con 48 selecciones y, también, en disputarse en 3 países en simultáneo.

Y es que, a la fecha, ya las tres anfitrionas del campeonato quedaron eliminadas, todas en la fase de octavos de final.

Tabla de goleadores de la Copa Mundial de la FIFA 2026:

Así mismo, se ha visto una competencia en donde la Bota de Oro todavía no tiene un claro ganador, aunque Messi es el goleador actual, Mbappé, Haaland y Harry Kane le siguen el paso por ser el capocannoniere de esta Copa Mundial de la FIFA 2026.

Jugadores estrella eliminados del Mundial 2026:

Además, ya grandes figuras del fútbol mundial se han despedido: Brasil, con Neymar, quedó eliminada tras perder contra Noruega. El mismo caso es el de Cristiano Ronaldo, que se despidió de la copa tras caer eliminado con Portugal contra España.

Por eso, en Caracol Radio puede seguir toda la actualidad del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. Conozca el movimiento de la tabla de goleadores, cómo van quedando las llaves de las finales, el minuto a minuto de los partidos, y mucho más.

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