Descanso en el Mundial 2026: ¿Cuándo vuelven los partidos y cómo es el fixture de cuartos de final?

Descanso en el Mundial 2026: ¿Cuándo vuelven los partidos y cómo quedó el fixture de cuartos de final? Getty Images

El Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá es el más grande de la historia, incluyendo 48 selecciones y las distancias más largas jamás recorridas en una Copa del Mundo.

Además del reto logístico que implicó el desarrollo del campeonato, el calendario mismo se convirtió en uno de los hitos logrados por la FIFA en 2026, dadas las maratónicas jornadas que se vivieron en cada una de las sedes durante las primeras tres fases.

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Ahora, tras haber finalizado los octavos de final, la Copa Mundial de la FIFA tendrá una breve pausa, luego de casi un mes en el que se jugaron sin parar entre uno y cuatro partidos por día.

¿Cuántos partidos se han jugado del Mundial 2026?

Este martes 7 de julio, con los partidos que le dieron la clasificación a Argentina y Suiza a los cuartos, finalizó la tercera fase consecutiva del Mundial 2026, que tuvo previamente grupos y dieciseisavos de final.

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Así las cosas, hasta la fecha se han jugado 96 partidos, de la siguiente manera:

Fase de grupos (del 11 al 27 de junio): 72 partidos.

Dieciseisavos de final (del 28 de junio al 3 de julio): 16 partidos.

Octavos de final (del 4 al 7 de julio): 8 partidos.

Teniendo en cuenta que son en total 104 juegos, se ha jugado ya un poco más del 92% del campeonato, por lo que cada vez está más cerca la definición del título.

¿Cuándo vuelven los partidos del Mundial 2026?

Luego de un calendario que tuvo 27 días seguidos con al menos un partido en la programación diaria, el Mundial 2026 tendrá una pausa que se hará efectiva en la jornada del próximo 8 de julio.

Después de esa fecha empiezan inmediatamente los partidos de cuartos de final el 9 de julio.

¿Cómo quedó el fixture de cuartos de final?

Estos son los partidos de cuartos de final del Mundial 2026 con fecha y hora colombiana:

Jueves 9 de julio

Francia vs. Marruecos - 3:00 p.m., Gillette Stadium, Boston.

Viernes 10 de julio

España vs. Bélgica - 2:00 p.m., SoFi Stadium, Los Ángeles

Sábado 11 de julio

Noruega vs. Inglaterra - 4:00 p.m., Hard Rock Stadium, Miami.

- 4:00 p.m., Hard Rock Stadium, Miami. Argentina vs. Suiza - 8:00 p.m., Arrowhead Stadium, Kansas City.

¿Cómo y cuándo se juegan las semifinales?

El ganador entre Francia y Marruecos jugará contra el de España vs. Bélgica el próximo martes 14 de julio de 2026 a las 2:00 p. m. en Dallas.

El otro juego de semifinales será entre el ganador de Noruega vs. Inglaterra y el de Argentina vs. Suiza y será el miércoles 15 de julio a las 2:00 p. m. en Atlanta.

¿Cuándo será la final del Mundial 2026?

La final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 de Estados Unidos, México y Canadá se jugará el próximo domingo 19 de julio de 2026 a las 2:00 p. m. en Nueva York.

¿Cómo ver EN VIVO los partidos que quedan del Mundial 2026?

Usted puede seguir EN VIVO los partidos de las fases finales del Mundial 2026 escuchando la transmisión de El Fenómeno del Fútbol de Caracol Radio y el minuto a minuto del encuentro en la página web de este mismo medio, en la sección de deportes.

Por otro lado, podrá ver los partidos por medio de las señales de televisión de RCN, Caracol TV, DirecTV y Disney +.