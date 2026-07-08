Messi sigue haciendo historia: el nuevo récord que rompió en el Mundial 2026; superó a Maradona

Lionel Messi y Diego Armando Maradona, ambos jugando para la Selección Argentina en 2026 y 1994, respectivamente, en los Mundiales de Estados Unidos, México y Canadá 2026, y Estados Unidos 1994. Fotos: Getty Images.

Este Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 sigue dando de qué hablar, y no es para menos, pues por algo ha sido calificado como el ‘Mundial de los récords’.

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Varios jugadores han impuesto marcas y superado otras, siendo el protagonista de las anteriores el que es considerado por muchos como el mejor jugador en la historia del fútbol: el argentino Lionel Messi.

Y es que con su actuación desde la fecha 1 en la que anotó un triplete contra Argelia, Messi no le ha perdido la mirada al arco, es así como en la edición 2026 de la Copa Mundial de la FIFA, el astro argentino se convirtió en el máximo goleador histórico de los mundiales, superando a alemán Klose.

Ahora, con su actuación en la agónica remontada de este martes, 7 de julio, en la que Argentina venció 3-2 a la Selección de Egipto en partido de octavos, ‘Lio’ también volvió a romper un récord, y no solo en el mundial, sino que también superó a otro astro ‘albiceleste’.

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¿Cuál fue el nuevo récord que rompió Messi en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026?

Pues bien, en este Mundial 2026 Lionel Messi no solo superó a Klose como máximo goleador de los certámenes, sino que también superó a su connacional Diego Armando Maradona como el máximo asistidor en la historia de la Copa del Mundo, según reveló la reconocida revista deportiva Sports Illustrated.

Así, Messi se quedó con la corona en este nuevo ítem de la historia de la competencia llegando a un total de 9 asistencias, luego de que en el partido contra Egipto asistiera al ‘Cuti’ Romero para el primer gol del partido que derivó en la remontada final.

De esta forma, Messi superó a Maradona, que se quedó con 8 asistencias en todo lo que partició con Argentina en mundiales.

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Detrás de los dos astros argentinos aparecen jugadores como Pierre Littbarski, Grzegorz Lato, Thomas Hässler, Francesco Totti, David Beckham, Bastian Schwensteiger, Pelé e Ivan Perisic.

Así fue la asistencia de Messi para el gol del ‘Cuti’ Romero

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