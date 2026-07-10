🔴 España vs. Bélgica EN VIVO HOY por clasificación a semifinal Copa Mundial de la FIFA: Sígalo aquí

España y Bélgica clasificaron a cuartos de final y se enfrentarán el viernes 10 de julio, a las 2:00 p.m. hora colombiana. Transmisión EN DIRECTO del partidazo aquí.

España afronta uno de los desafíos más exigentes del Mundial 2026 cuando se mida a Bélgica por los cuartos de final, en un duelo que enfrentará a dos de las selecciones más sólidas del torneo. El conjunto dirigido por Luis de la Fuente llega impulsado tras eliminar a Portugal con un agónico gol de Mikel Merino, cobrando revancha de la final de la UEFA Nations League 2025 y alcanzando sus primeros cuartos de final de una Copa del Mundo desde Sudáfrica 2010.

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La selección española atraviesa un momento histórico, ya que se convirtió en la primera en mantener su portería a cero durante seis partidos consecutivos en un Mundial. Ese impresionante rendimiento defensivo ha sido una de las claves de su campaña y alimenta la ilusión de volver a luchar por el título. Además, Luis de la Fuente podría seguir haciendo historia si logra conducir a España a su séptima victoria consecutiva en una eliminatoria de un gran torneo al frente del equipo nacional.

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Enfrente estará una Bélgica que llega con argumentos de sobra para desafiar la fortaleza española. Los dirigidos por Rudi García vienen de golear 4-1 a Estados Unidos y son el primer equipo del campeonato en superar los 100 remates. Con una racha de 18 partidos sin perder, los Diablos Rojos sueñan con repetir la histórica actuación de Rusia 2018, cuando alcanzaron el tercer lugar tras eliminar a Brasil. El choque promete enfrentar a la mejor defensa del torneo contra uno de los ataques más efectivos, con un boleto a las semifinales en juego.

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