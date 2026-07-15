Partido por el tercer puesto del Mundial 2026: Fecha, equipos y premio para cada selección

La Copa Mundial de la FIFA 2026 está llegando a su final. El pasado martes 14 de julio, España se convirtió en la primera selección clasificada a la gran final del Mundial y espera rival, que será el ganador del partido entre Inglaterra y Argentina, que se disputará el miércoles 15 de julio en Atlanta.

La selección dirigida por Luis de la Fuente logró vencer 2-0 a una Francia que había demostrado un altísimo nivel en el campeonato, y que llegó a la semifinal sumando victorias en todos sus partidos de fases previas. Sin embargo, en el encuentro contra España, el equipo francés mostró un nivel bajo, que no se había visto en todo el torneo, y terminó quedándose sin posibilidad de disputar su tercera final consecutiva.

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Partido por el tercer y cuarto puesto

Luego de caer frente a la selección española, el equipo de Didier Deschamps tendrá que disputar un partido más; se trata del juego que definirá la tercera y la cuarta mejor selección de la Copa Mundial, tal como lo estipula el reglamento de la FIFA.

El partido está programado para un día antes de la gran final, es decir, el sábado 18 de julio, a las 4:00 p.m., y se disputará en el Hard Rock Stadium de la ciudad de Miami. El juego será entre la selección de Francia y el perdedor del partido entre Inglaterra e Inglaterra.

El ganador de este partido recibirá la medalla de bronce, que lo acredita como la mejor tercera selección de la Copa Mundial. Por su parte, el perdedor no recibirá medallas, pero sí un diploma que los certifica como el cuarto mejor equipo.

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Premios economicos para el tercer y cuarto puesto

Para ese Mundial, la FIFA destinó un total de 655 millones de dólares en premios, un incremento del 50 % con respecto a la edición de Qatar 2022. Al igual que el campeón y el subcampeón, las selecciones que ocupen el tercer y el cuarto puesto en el Mundial recibirán una compensación económica.

Según la FIFA, el equipo que se quede con el tercer puesto recibirá un total de 29 millones de dólares, mientras que la selección que se quede con la cuarta posición ganará 27 millones de dólares.