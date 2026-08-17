Medellín: dictaron medida de aseguramiento al hombre señalado de iniciar el incendio en Las Palmas

Medellín

El pasado sábado, un hombre fue capturado señalado de ser el responsable de haber iniciado un incendio forestal en el sector del retorno #2 de la Av. Las Palmas de Medellín. En ese lugar, un lote del distrito se quemó alrededor de 3.5 hectáreas, afectando la fauna de la zona y que, además, puso en riesgo a unidades residenciales cercanas; una tuvo que ser evacuada de manera temporal debido a la afectación por humo.

La fiscalía acusó a Wilder Ariel Jiménez del presunto delito de daños en recursos naturales y ecocidio durante la legalización de su captura e imputación de cargos este domingo. Ante la solicitud del ente investigador y del Distrito como víctima, el judicializado deberá ser recluido en un centro penitenciario.

“Por todo lo anterior, este juez constitucional en representación del juzgado 20 penal municipal con función de control de garantías de la ciudad de Medellín, decreta o impone medidas de aseguramiento de detención preventiva en establecimiento carcelario”, manifestó el juez.

Según lo expuesto por la fiscalía en la audiencia, el incendio afectó a dos trabajadores de una construcción por la inhalación de humo; además, la urbanización Tierra Grata fue evacuada de manera temporal para evitar afectaciones a la salud. Sumado al daño ambiental por ser un área protegida, ya que hace parte de los Cerros Tutelares del Distrito de Medellín.

El impacto directo es pérdida de cobertura vegetal, sumado a las posibles alteraciones sobre los procesos ecológicos, la conectividad y los servicios ecosistémicos asociados a este territorio.

Versión del acusado

Durante la audiencia, también se expuso por parte del judicializado que él estaba realizando la quema de unos cables para extraer el cobre y venderlo, pero debido a los fuertes vientos, las llamas se salieron de control y generaron la emergencia; de inmediato intentó huir, pero la policía lo capturó. De ser hallado culpable, podría ser condenado a una pena de hasta 13 años de cárcel.

Reacción del alcalde

El mandatario local Federico Gutiérrez se refirió a la decisión judicial y manifestó que desde el distrito llevarán el caso hasta lograr una condena de ser posible.

“El mensaje es claro: Medellín se respeta. Y quien le haga daño a nuestros recursos naturales o ponga en riesgo a nuestra gente tendrá que responder ante la justicia”.