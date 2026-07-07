Colombia queda eliminada del Mundial por penales: Suiza se medirá contra Argentina en cuartos

Una vez más no pudo ser. Los penales volvieron a sepultar las esperanzas de la Selección Colombia y despidieron a la Tricolor del Mundial. Tras un 0-0 muy parejo en los 120 minutos, pero con situaciones para ambos equipos, por la vía de los penales fue el conjunto suizo el que avanzó a cuartos de final, donde se enfrentará contra Argentina.

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Suiza tuvo las más claras del primer tiempo

En los primeros minutos de juego del encuentro, el dominio estuvo dividido. Colombia apeló a recuperar tras pérdida lo más rápido posible y luego atacar con fútbol directo.

Al minuto 13′ llegó al primera aproximación del conjunto Tricolor. Tras un centro desde la izquierda de James Rodríguez de tiro libre, hubo un rechazo de los suizos que quedó corto; en el rebote apareció Davinson Sánchez para cabecear incómodo, por lo que llegó a las manos del arquero con tranquilidad.

La siguiente aparación de la Tricolor fue justamente con una gran recuperación en el centro del campo en la que incluso James Rodríguez fue al piso a trabar. El balón le quedó a Gustavo Puerta sobre el borde del área y luego remató a colocar, pero voló el arquero Gregor Kobel para realizar una gran atajada y mantener el 0-0 al 20′.

Camilo Vargas también respondió

Al minuto 29′ un intento de rechazo de la defensa colombiana le quedó a los suizos y en el sector izquierdo del área apareció Fabián Rieder, quien disparó al arco y atajó de gran manera Camilo Vargas para evitar la caída del arco. Luego, volvió a tener trabajo el portero del Atlas de México.

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Minuto 32′ del encuentro y en esta oportunidad fue el equipo Tricolor el que perdió en salida; salió rápido el ataque de los europeos y el balón le llegó a Ndoye, quien entró al área por esa zona y remató a ras de piso, pero nuevamente respondió Camilo Vargas con una gran intervención.

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El segundo tiempo inició son Suiza adelantando líneas y ejerciendo mayor presión al momento de evitar la salida limpia de la Tricolor y consiguió su objetivo. Con gran altura, al minuto 48 desbordó por el sector izquierdo Ndoye, lanzó el centro a ras de piso que cruzó del primer palo y luego erró en el remate al arco Djibril Sow.

Al 51′ Lucho Díaz tuvo un remate al arco sin mucho peligro que agarró Gregor Kobel, pero previamente hubo una fuerte falta de Xhaka sobre Daniel Muñoz que pidió con roja el equipo colombiano. El juez central solo le mostró amarilla.

Dos minutos más tarde hubo una infracción de Davinson Sánchez muy cerca del área. Cobró Rieder y estrelló el balón contra el costado lateral del arco.

La última opción del tiempo regular la tuvo Ndoye para los suizos. Pase filtrado por la zona derecha del área y remate cruzado del jugador del Nottingham Forest que posteriormente se abrió y se fue por la línea de fondo.

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Colombia lo tuvo en el alargue

Mucho mejor la Tricolor en el primer tiempo del alargue, con dos opciones que hicieron trabajar al arquero suizo. Al minuto 99 hubo un tiro de esquina que cobró Juanfer Quintero y conectó de cabeza Jhon Lucumí, pero el arquero Kobel la sacó con una gran volada. Dos minutos más tarde fue Jaminton Campaz el que se atrevió con un remate largo y el portero suizo voló nuevamente para enviarlo al tiro de esquina.

Al 103′ hubo una para Suiza que potenció a Camilo Vargas. Tras una serie de rebotes le quedó el balón a Amdaouni cerca del área chica y remató sin marca al arco, pero Vargas voló para atajar en una de las más espectaculares del encuentro.

La más clara fue la de Jaminton Campaz al minuto 116. Daniel Muñoz luchó un balón y en el rebote le quedó al jugador de Rosario Central, quien quedó mano a mano y la envió por encima del arco.

Los penales volvieron a ser verdugo

El destino no le sonrió a Colombia una vez más. Fueron los penales los que eliminaron a la Tricolor de la Copa del Mundo. Allí, Davinson Sánchez estrelló el segundo cobro nacional contra el palo, mientras que Suiza malogró el tercero mediante Manuel Akanji.

Con la serie empatada, toda la presión la tuvo Cucho Hernández, quien cobró al costado derecho de la portería y el portero Gregor Kobel atajó. Luego marcó Luis Díaz, pero Rubén Vargas anotó el definitivo para el 4-3 final a favor de Suiza.