DT de Egipto arremetió contra la FIFA tras su eliminación “Quieren que Messi sea campeón del mundo”

Egipto quedó eliminado de la Copa Mundial de la FIFA tras perder contra la selección argentina, en un partido dominado por los egipcios y que estuvo marcado por polémicas decisiones arbitrales.

Cuando el partido parecía cerrado para la selección africana, que ganaba 2-0 hasta el minuto 67, Argentina logró hacer la épica, remontando el partido y quedándose con una victoria con un marcador de 3-2.

Una vez finalizado el encuentro, tanto el entrenador de Egipto, Hossam Hassan, como el jugador Mostafa Zico arremetieron contra el arbitraje, que habría favorecido a Argentina, y contra la FIFA.

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Técnico de Egipto sobre el arbitraje

Hossam Hassan no se guardó nada al referirse al arbitraje del partido entre su selección y Argentina, que clasificó a la siguiente ronda, y cuestionó a la FIFA. El entrenador aseguró que el resultado del partido estuvo condicionado por las decisiones de los árbitros.

“Los hemos superado en todo; el resultado se ha visto influenciado por factores internos. Antes del partido parece ser que desde Argentina se ha ejercido presión sobre el árbitro y este ha sido el resultado. Nosotros hemos sufrido las consecuencias”, afirmó Hassan.

Igualmente, habló sobre las decisiones polémicas que debían ser revisadas por el VAR, entre ellas el gol anulado por una falta previa: “No ha habido un juego limpio, no ha habido respeto. Se desestimó un penalti, que debería haber sido revisado por el VAR; el segundo gol fue anulado sorprendentemente, por algún motivo (...) Todos hemos visto ese agarrón y ni siquiera entró el VAR para ver si había que anular ese gol. ¿Por qué no hay justicia en el fútbol? No me convence este resultado. No me convence cómo se ha desarrollado el partido. Se nos ha tratado de manera injusta, hemos sufrido una injusticia“.

El entrenador no se guardó nada y aseguró que desde la organización quieren que Messi y Argentina vuelvan a quedarse con el título: “Diré lo que pienso sin importar las consecuencias, este fue un partido amañado y todo el mundo lo vio. Todo es cuestión de marketingy dinero. Ellos quieren que Messi sea campeón del mundo, siga en carrera en el torneo”.

Finalmente, el entrenador árabe también cuestionó el horario en el que se disputó el juego, asegurando que son muchos los elementos cuestionables que rodean al partido. “¿Por qué se programa un partido a mediodía cuando solo se juegan dos partidos? Se puede poner uno a las seis de la tarde y otro a las diez de la noche“. Y explicó qué le dijo al árbitro una vez finalizado el partido: “Le dije al árbitro que a lo mejor tenía algo que ocultar”. No sé si oculta algo que desconocemos“.

Mostafa Zico arremete contra Argentina

En las declaraciones posteriores al partido, el jugador egipcio Mostafa Zico, autor de dos goles, también habló sobre las polémicas que marcaron el encuentro: “Ha sido injusto. El árbitro ha desperdiciado el esfuerzo de todo un país”, y finalizó diciendo en su idioma natal: “El campeonato está dirigido. Pase lo que pase, va a ganar Argentina”.