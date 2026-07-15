Lionel Scaloni le responde a los críticos de Argentina, tras clasificar a la final: “Somos únicos”. (Photo by Daniela Porcelli/Getty Images) / Daniela Porcelli

¡Argentina va por el bicampeonato de la Copa del Mundo! Este miércoles 15 de julio, el cuadro sudamericano se clasificó a la gran final del Mundial 2026, luego de vencer agónicamente a Inglaterra por 2-1.

Emoción absoluta en la Albiceleste, tras un partido que trascendió lo deportivo, más allá de que los mismos protagonistas negaron el sentimiento en la previa del encuentro.

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Y no es para menos, la emoción y el llanto invadió al seleccionador de Argentina, Lionel Scaloni, quien ante una nueva y vigorosa remontada en el Mundial para volver por segundo Mundial seguido a un final, concluyó: “Somos únicos, y no es arrogancia”.

Al pie del Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, el entrenador que condujo a Argentina a la conquista del Mundial jugado hace cuatro años en Catar y dentro de cuatro días a que juegue contra España por el nuevo título, se declaró “sin palabras” ante la nueva exhibición.

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“Este grupo no deja de sorprenderme”, manifestó con voz entrecortada al aludir a la remontada que en los últimas siete minutos lograron con sus goles Enzo Fernández y Lautaro Martínez.

“Lo que demuestran estos jugadores es increíble. Después de esto es muy difícil intentar que la gente entienda lo que demuestran en la cancha”, expresó.

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E hizo un homenaje a la tradición y el valor de la Albiceleste: “La camiseta lo amerita: Dar todo hasta el final, no guardarse nada. Han demostrado una vez más que lo sienten como nadie”.

También elogió el apoyo de los hinchas argentinos. “Esta gente nos llevó a ganar el partido. Estamos agradecidos a la gente que nos acompañó”, concluyó.