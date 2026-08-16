Secretaria general del MinTIC renunció tres días después de posesionarse

Magda Yolima Amaya Arévalo dejó la Secretaría General del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC), luego de que su renuncia fuera aceptada mediante un documento expedido por esa entidad.

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Su salida se produjo apenas tres días después de haber tomado posesión del cargo; Amaya había sido designada mediante la Resolución 1194 del 12 de agosto de 2026, y presentó su renuncia el 15 de agosto ante la Subdirección para la Gestión del Talento Humano, con efectos desde esa misma fecha.

La renuncia se produjo el mismo 15 de agosto en que el presidente Abelardo De La Espriella pidió públicamente examinar los nombramientos realizados en la cartera. A través de su cuenta de X, el mandatario se dirigió directamente a la ministra Alexandra Falla y le solicitó revisar la trayectoria de las personas que estuvieran siendo vinculadas a su administración.

“Ministra Alexandra Falla, por favor, revise de inmediato los nombramientos que se estén adelantando dentro de su equipo y verifique rigurosamente los antecedentes y actuaciones de quienes aspiren a integrar este Gobierno”, escribió el presidente. Falla respondió públicamente y aseguró que atendería la instrucción.

En medio de esta discusión, el nombre de Amaya quedó relacionado con la revisión de nuevos funcionarios del ministerio, luego de que se conociera un vínculo laboral anterior de la funcionaria con el Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa (FFIE), entidad ligada al Ministerio de Educación durante el Gobierno de Gustavo Petro.

El documento que formaliza su salida no señala esa circunstancia como motivo de la renuncia ni expone una razón específica para la decisión; solo establece la aceptación de la dimisión y las actuaciones administrativas que deberá surtir la funcionaria, entre ellas la entrega del cargo y el informe correspondiente para su historia laboral.