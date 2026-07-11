Lionel Scaloni sobre la eliminación de Colombia: “Pensábamos que podía estar acá con nosotros”

La selección de Argentina está lista para enfrentar a Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026. Los argentinos clasificaron tras superar, en un sufrido partido, a la selección de Egipto, mientras que Suiza lo hizo al derrotar por penaltis a la selección Colombia.

Previo al partido por los cuartos de final, que definirá el último clasificado a semifinales, el entrenador argentino Lionel Scaloni habló en rueda de prensa sobre el reto que significa enfrentar a la selección de Suiza e hizo referencia a la eliminación de la selección Colombia.

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¿Qué dijo Lionel Scaloni sobre Colombia?

El entrenador argentino aprovechó la rueda de prensa previa al partido para referirse a los problemas que enfrentaron las selecciones durante el Mundial, entre ellos los desplazamientos a las diferentes sedes, entre partido y partido, en tiempos que parecen muy cortos.

Hablando sobre este tema, Scaloni mencionó la situación que atravesó la selección Colombia, que fue el único país en jugar en los tres países sedes: “Luego los viajes, la utilería, te paran, los retrasos, cambios horarios. Colombia creo que ha sufrido eso, porque tenemos gente conocida ahí y eso sí que pesa. La gente piensa que cuando sales a la cancha no cuenta, pero sí cuenta”.

Igualmente, se refirió al enfrentamiento frente a Suiza y aprovechó para asegurar que muchos dentro de la selección argentina esperaban que el rival en esta fase fuera la selección Colombia. “Para mí, Suiza es un muy buen equipo, compite con las mejores selecciones y siempre sale adelante. Tiene tradición en los mundiales, con jugadores de experiencia. Va a ser un rival complicado y difícil. Viene de eliminar a Colombia, que es un rival complejo y todos pensábamos que podía estar acá con nosotros”.