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08 jul 2026 Actualizado 19:41

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Ranking de goleadores del Mundial 2026: así va la lucha por la Bota de Oro de la Copa del Mundo

Harry Kane, Lionel Messi, Kylian Mbappé y Erling Haaland son algunos de los futbolistas que compiten por llevarse la Bota de Oro del Mundial 2026.

Balón Trionda, Harry Kane, Lionel Messi, Kylian Mbappé y Erling Haaland. Fotos: (Photo by David Buono/Icon Sportswire via Getty Images) / (Photo by Richard Sellers/Sportsphoto/Allstar via Getty Images) / (Photo by Koji Watanabe/Getty Images) / (Photo by Jordan Bank - FIFA/FIFA via Getty Images) / (Photo by Image Photo Agency/Getty Images)

Balón Trionda, Harry Kane, Lionel Messi, Kylian Mbappé y Erling Haaland. Fotos: (Photo by David Buono/Icon Sportswire via Getty Images) / (Photo by Richard Sellers/Sportsphoto/Allstar via Getty Images) / (Photo by Koji Watanabe/Getty Images) / (Photo by Jordan Bank - FIFA/FIFA via Getty Images) / (Photo by Image Photo Agency/Getty Images)

Balón Trionda, Harry Kane, Lionel Messi, Kylian Mbappé y Erling Haaland. Fotos: (Photo by David Buono/Icon Sportswire via Getty Images) / (Photo by Richard Sellers/Sportsphoto/Allstar via Getty Images) / (Photo by Koji Watanabe/Getty Images) / (Photo by Jordan Bank - FIFA/FIFA via Getty Images) / (Photo by Image Photo Agency/Getty Images)
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Con la llegada de las instancias finales del Mundial 2026 que se desarrolla en México, Estados Unidos y Canadá, se comienza a definir la tabla de goleadores de la Copa del Mundo, ¿quién se llevará la bota de oro?

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Goleadores colombianos en el Mundial 2026

A pesar de que la Selección Colombia quedó eliminada del Mundial 2026 en penales ante Suiza, se destaca la actuación histórica de James Rodríguez, quien fue el goleador del Mundial 2014 que se desarrolló en Brasil.

  1. James Rodríguez: 6 goles
  2. Yerry Mina: 3 goles
  3. Daniel Muñoz: 2 goles
  4. Bernardo Redín: 2 goles
  5. Adolfo Valencia: 2 goles
  6. Juan Guillermo Cuadrado: 2 goles

Lea aquí: Comesaña coincide con Falcao: crítico ante rendimiento de Colombia en el Mundial y nivel del FPC

Goleadores del Mundial 2026

Lionel Messi

  • Posición: Extremo derecho
  • Selección: Argentina
  • Número de goles: 8
  • Número de asistencias: 1
  • Partidos jugados: 5

Erling Haaland

  • Posición: Delantero
  • Selección: Noruega
  • Número de goles: 7
  • Número de asistencias: 0
  • Partidos jugados: 5

Kylian Mbappé

  • Posición: Delantero
  • Selección: Francia
  • Número de goles: 7
  • Número de asistencias: 2
  • Partidos jugados: 5

Harry Kane

  • Posición: Delantero
  • Selección: Inglaterra
  • Número de goles: 6
  • Número de asistencias: 1
  • Partidos jugados: 5

Vinicius Junior

  • Posición: Extremo izquierdo
  • Selección: Brasil
  • Número de goles: 4
  • Número de asistencias: 1
  • Partidos jugados: 5

Julián Quiñones

  • Posición: Extremo izquierdo
  • Selección: México
  • Número de goles: 4
  • Número de asistencias: 1
  • Partidos jugados: 5

Jude Bellingham

  • Posición: Mediocampista ofensivo
  • Selección: Inglaterra
  • Número de goles: 4
  • Número de asistencias: 1
  • Partidos jugados: 5

¿Qué jugadores pueden ganar la Bota de Oro del Mundial 2026?

Tras los octavos de final, solo Julián Quiñones y Vinicius Junior no pueden ampliar su racha goleadora en el Mundial, pues sus selecciones quedaron eliminadas. El resto de los anteriores jugadores siguen compitiendo por la bota de oro.

Lea también: Pibe Valderrama dejó una indirecta a Néstor Lorenzo tras eliminación de Colombia del Mundial 2026

¿Qué partidos pueden mover la tabla de goleadores?

  • Francia vs. Marruecos: en este juego, Mbappé puede anotar y seguir de cerca o superar a Lionel Messi.
  • España vs. Bélgica: Mikel Oyarzabal, con 4 goles, puede figurar y meterse en la pelea por la Bota de Oro.
  • Noruega vs. Inglaterra: este partido puede ser crucial, pues tiene a tres de los goleadores que más arriba están en la tabla como Haaland, Kane y Bellingham.
  • Argentina vs. Suiza: Lionel Messi tiene la oportunidad de defender la punta de la tabla de ‘artilleros’.

Top jugadores del Mundial 2026

Según el portal especializado Transfermartk, los jugadores más valiosos de la Copa del Mundo son:

  1. Erling Haaland: 200 millones de euros
  2. Lamine Yamal: 200 millones de euros
  3. Kylian Mbappé: 180 millones de euros
  4. Michael Olise: 150 millones de euros
  5. Pedri: 150 millones de euros
  6. Vinicius Junior: 140 millones de euros
  7. Vitinha: 140 millones de euros
  8. Joao Neves: 140 millones de euros
  9. Jude Bellingham: 130 millones de euros
  10. Declan Rice: 120 millones de euros

También puede leer: ¿Juan Fernando Quintero se retira de la Selección? Esto dijo el jugador tras eliminación de Colombia

Historial de máximos goleadores en los Mundiales

  1. Lionel Messi: 21 anotaciones
  2. Kylian Mbappé: 19 anotaciones
  3. Miroslav Klose: 16 anotaciones
  4. Ronaldo: 15 anotaciones
  5. Gerd Müller: 14 anotaciones
  6. Harry Kane: 14 anotaciones
  7. Just Fontaine: 13 anotaciones
  8. Pelé: 12 anotaciones
  9. Jürgen Klinsmann: 11 anotaciones
  10. Sándor Kocsis: 11 anotaciones

Preguntas frecuentes sobre los goleadores del Mundial

  • ¿Quién es el máximo goleador del Mundial 2026?

Hasta el momento (octavos de final), el argentino Lionel Messi es el goleador de la Copa del Mundo con 8 tantos.

  • ¿Quién fue el máximo goleador en Qatar 2022?

El atacante francés Kylian Mbappé tuvo un notable Mundial, llegando a la final del torneo y siendo el goleador del mismo con 8 goles. Detrás de él terminó Lionel Messi, quien ganó la copa con Argentina.

Felipe Lara

Felipe Lara

Comunicador social y periodista de la universidad Jorge Tadeo Lozano. Inicié mi trayecto en los medios...

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