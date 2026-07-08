Ranking de goleadores del Mundial 2026: así va la lucha por la Bota de Oro de la Copa del Mundo

Balón Trionda, Harry Kane, Lionel Messi, Kylian Mbappé y Erling Haaland. Fotos: (Photo by David Buono/Icon Sportswire via Getty Images) / (Photo by Richard Sellers/Sportsphoto/Allstar via Getty Images) / (Photo by Koji Watanabe/Getty Images) / (Photo by Jordan Bank - FIFA/FIFA via Getty Images) / (Photo by Image Photo Agency/Getty Images)

Con la llegada de las instancias finales del Mundial 2026 que se desarrolla en México, Estados Unidos y Canadá, se comienza a definir la tabla de goleadores de la Copa del Mundo, ¿quién se llevará la bota de oro?

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Goleadores colombianos en el Mundial 2026

A pesar de que la Selección Colombia quedó eliminada del Mundial 2026 en penales ante Suiza, se destaca la actuación histórica de James Rodríguez, quien fue el goleador del Mundial 2014 que se desarrolló en Brasil.

James Rodríguez: 6 goles Yerry Mina: 3 goles Daniel Muñoz: 2 goles Bernardo Redín: 2 goles Adolfo Valencia: 2 goles Juan Guillermo Cuadrado: 2 goles

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Goleadores del Mundial 2026

Lionel Messi

Posición: Extremo derecho

Selección: Argentina

Número de goles: 8

Número de asistencias: 1

Partidos jugados: 5

Erling Haaland

Posición: Delantero

Selección: Noruega

Número de goles: 7

Número de asistencias: 0

Partidos jugados: 5

Kylian Mbappé

Posición: Delantero

Selección: Francia

Número de goles: 7

Número de asistencias: 2

Partidos jugados: 5

Harry Kane

Posición: Delantero

Selección: Inglaterra

Número de goles: 6

Número de asistencias: 1

Partidos jugados: 5

Vinicius Junior

Posición: Extremo izquierdo

Selección: Brasil

Número de goles: 4

Número de asistencias: 1

Partidos jugados: 5

Julián Quiñones

Posición: Extremo izquierdo

Selección: México

Número de goles: 4

Número de asistencias: 1

Partidos jugados: 5

Jude Bellingham

Posición: Mediocampista ofensivo

Selección: Inglaterra

Número de goles: 4

Número de asistencias: 1

Partidos jugados: 5

¿Qué jugadores pueden ganar la Bota de Oro del Mundial 2026?

Tras los octavos de final, solo Julián Quiñones y Vinicius Junior no pueden ampliar su racha goleadora en el Mundial, pues sus selecciones quedaron eliminadas. El resto de los anteriores jugadores siguen compitiendo por la bota de oro.

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¿Qué partidos pueden mover la tabla de goleadores?

Francia vs. Marruecos: en este juego, Mbappé puede anotar y seguir de cerca o superar a Lionel Messi .

. España vs. Bélgica : Mikel Oyarzabal, con 4 goles, puede figurar y meterse en la pelea por la Bota de Oro.

: Mikel Oyarzabal, con 4 goles, puede figurar y meterse en la pelea por la Bota de Oro. Noruega vs. Inglaterra : este partido puede ser crucial, pues tiene a tres de los goleadores que más arriba están en la tabla como Haaland, Kane y Bellingham.

: este partido puede ser crucial, pues tiene a tres de los goleadores que más arriba están en la tabla como Haaland, Kane y Bellingham. Argentina vs. Suiza: Lionel Messi tiene la oportunidad de defender la punta de la tabla de ‘artilleros’.

Top jugadores del Mundial 2026

Según el portal especializado Transfermartk, los jugadores más valiosos de la Copa del Mundo son:

Erling Haaland: 200 millones de euros Lamine Yamal: 200 millones de euros Kylian Mbappé: 180 millones de euros Michael Olise: 150 millones de euros Pedri: 150 millones de euros Vinicius Junior: 140 millones de euros Vitinha: 140 millones de euros Joao Neves: 140 millones de euros Jude Bellingham: 130 millones de euros Declan Rice: 120 millones de euros

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Historial de máximos goleadores en los Mundiales

Lionel Messi: 21 anotaciones Kylian Mbappé: 19 anotaciones Miroslav Klose: 16 anotaciones Ronaldo: 15 anotaciones Gerd Müller: 14 anotaciones Harry Kane: 14 anotaciones Just Fontaine: 13 anotaciones Pelé: 12 anotaciones Jürgen Klinsmann: 11 anotaciones Sándor Kocsis: 11 anotaciones

Preguntas frecuentes sobre los goleadores del Mundial

¿Quién es el máximo goleador del Mundial 2026?

Hasta el momento (octavos de final), el argentino Lionel Messi es el goleador de la Copa del Mundo con 8 tantos.

¿Quién fue el máximo goleador en Qatar 2022?

El atacante francés Kylian Mbappé tuvo un notable Mundial, llegando a la final del torneo y siendo el goleador del mismo con 8 goles. Detrás de él terminó Lionel Messi, quien ganó la copa con Argentina.