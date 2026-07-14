🔴 EN VIVO España vs Francia HOY: Minuto a minuto y transmisión del partidazo por cupo a la FINAL

La primera semifinal de la Copa Mundial de la FIFA 2026 se disputará este martes 14 de julio a las 2:00 de la tarde, hora Colombia. Sígala EN DIRECTO aquí.

La Copa Mundial 2026 entra en su etapa definitiva con un duelo de alto voltaje entre Francia y España, dos de las selecciones más fuertes del torneo que buscarán un lugar en la gran final. El compromiso reunirá a los dos últimos campeones de Europa y a dos equipos que llegan en un gran momento futbolístico.

Previa del partido

Francia afronta las semifinales con una campaña casi perfecta. Los dirigidos por Didier Deschamps finalizaron líderes del Grupo I con puntaje ideal, sumando nueve puntos de nueve posibles, y posteriormente superaron tres rondas eliminatorias sin recibir un solo gol. El conjunto francés llega respaldado por una de las defensas más sólidas del campeonato y mantiene viva la ilusión de conquistar su tercer título mundial.

Además, el equipo galo continúa escribiendo páginas importantes en la historia del torneo. Esta será la octava semifinal mundialista de Francia, una cifra solo superada por Italia, que acumula 12. El encuentro también marcará un nuevo récord para Didier Deschamps, quien alcanzará los 26 partidos dirigidos en Copas del Mundo, convirtiéndose en el entrenador con más encuentros dirigidos en la historia del certamen.

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Por su parte, España tuvo un inicio inesperado al empatar sin goles frente a Cabo Verde en su debut del Grupo H. Sin embargo, la Roja reaccionó rápidamente, terminó como líder de su zona con siete puntos y desde entonces ha mostrado un crecimiento constante que la ha llevado hasta las semifinales.

El equipo dirigido por Luis de la Fuente disputará apenas su segunda semifinal mundialista desde el título conseguido en Sudáfrica 2010. Las estadísticas también respaldan al seleccionador español, quien acumula 12 victorias y un empate entre Eurocopas y Copas del Mundo, siendo el entrenador con la mejor racha de partidos sin perder en grandes torneos.

Además, España llega con una impresionante marca de 36 encuentros consecutivos sin conocer la derrota en los 90 minutos, registro que mantiene desde marzo de 2024 con 26 triunfos y 10 empates.

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