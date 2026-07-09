🔴 EN VIVO | FRANCIA vs. MARRUECOS por cuartos de FINAL del Mundial: Siga EN DIRECTO el partidazo

Este jueves, 9 de julio, Francia y Marruecos se enfrentan en los cuartos de final del Mundial 2026 en busca de un lugar en las semifinales de la Copa del Mundo.

Vea aquí: ¿A Argentina y a Messi los favorecen en el Mundial 2026? Mario Kempes, exfutbolista responde

Francia, liderada por Kylian Mbappé, llega como favorita al partido al tener uno de los mejores ataques del torneo. Sin embargo, al frente tiene a una selección marroquí que desde el anterior Mundial se consolidó como uno de los equipos más fuertes.

Ninguna de las selecciones ha perdido un partido en esta edición de la Copa del Mundo. Sin embargo, Marruecos empató con Brasil, mientras que los galos vencieron en todos sus compromisos.

Le puede interesar: ¿Cuánto ganó la Selección Colombia por su participación en el Mundial 2026 pese a quedar eliminada?

Siga EN VIVO el partido entre FRANCIA y Marruecos aquí: