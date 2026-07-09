🔴 EN VIVO | FRANCIA vs. MARRUECOS por cuartos de FINAL del Mundial: Siga EN DIRECTO el partidazo
Kylian Mbappé y Achraf Hakimi liderarán a Francia y a Marruecos respectivamente en busca de las semifinales del Mundial 2026.
Este jueves, 9 de julio, Francia y Marruecos se enfrentan en los cuartos de final del Mundial 2026 en busca de un lugar en las semifinales de la Copa del Mundo.
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Francia, liderada por Kylian Mbappé, llega como favorita al partido al tener uno de los mejores ataques del torneo. Sin embargo, al frente tiene a una selección marroquí que desde el anterior Mundial se consolidó como uno de los equipos más fuertes.
Ninguna de las selecciones ha perdido un partido en esta edición de la Copa del Mundo. Sin embargo, Marruecos empató con Brasil, mientras que los galos vencieron en todos sus compromisos.
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Siga EN VIVO el partido entre FRANCIA y Marruecos aquí:
Salida de Marruecos
Marruecos hace una llegada peligrosa al arco de Mike Maignan
Francia continúa al ataque
La defensa de Marruecos detiene el ataque francés que ha llegado a zona de peligro.
Atajada de Bounou
El arquero evita que Francia se vaya arriba en el marcador
Primera llegada de Francia
Mbappé remata desde media distancia y es tiro de esquina para Francia
Francia toma la posesión del balón
Francia toma el dominio del balón en los primeros minutos del juego.
¡Inician los cuartos de final!
Inicia el partido entre Francia y Marruecos
¡Himno de Marruecos!
Es turno del himno de la selección de Marruecos.
¡Himno de Francia!
Ya suena La Marsellesa en Boston
¡Los equipos salen al terreno de juego!
Francia y Marruecos ya salen a la cancha para los actos protocolarios
La selección de Francia ya está en el Gillette Stadium
Así llegó Marruecos al estadio
Los XI de Marruecos
Doué, la novedad en el XI de Francia
Aroma de partidazo en Boston
Se encontraron en el último Mundial
En las semifinales del Mundial de Catar 2022 Francia y Marruecos se enfrentaron. Fue triunfo para los europeos por 2-0, con goles de Theo Hernández y Dembélé,
¡Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Francia y Marruecos por los cuartos de final del Mundial!
Felipe Lara
Comunicador social y periodista de la universidad Jorge Tadeo Lozano. Inicié mi trayecto en los medios...