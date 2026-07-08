Jhon Arias: “Algo tenemos que ajustar, ya está bueno de quedarnos en la puerta”

La Selección Colombia quedó eliminada de la Copa Mundial 2026 tras caer ante Suiza en la definición por penales, luego de igualar sin goles durante los 120′ minutos de juego. Con este resultado, la Tricolor se despidió del torneo en los octavos de final, mientras que el conjunto suizo avanzó para enfrentar a Argentina en los cuartos de final.

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¿Qué dijo Jhon Arias?

Tras el encuentro, Jhon Arias lamentó la eliminación y aseguró que el grupo tenía la ilusión de pelear hasta el último día del campeonato, aunque reconoció que aún falta dar un paso más para conseguir grandes resultados.

“Infelizmente nos quedamos a las puertas, con ese sin sabor, con esa ilusión grande que teníamos todos que nos hacía vibrar, creer que podíamos llegar hasta el último día, algo nos faltó que nos vamos precipitadamente de la Copa en los octavos, ojalá Dios permita que hoy sea un cambio en la Selección porque ya está bueno de quedarnos en la puerta y no llegar hasta el último día”.

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El extremo colombiano también afirmó que el equipo debe seguir trabajando para alcanzar los objetivos que se ha trazado como selección.

“Soy un fiel creyente de que Dios nos tiene grandes cosas ahí adelante, pero nos falta hacer lo humanamente posible para llegar hasta allá, lo intentamos, hicimos un gran Mundial, pero no nos alcanza y así es el fútbol, nos vamos con un sin sabor”.

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Finalmente, Arias aseguró que la Tricolor está construyendo un proyecto importante, pero que será necesario corregir algunos aspectos para dar el salto definitivo.

“Algo tenemos que ajustar y corregir, porque vamos por un camino que más adelante podamos cosechar cosas grandes porque creo que nos lo merecemos ya”.