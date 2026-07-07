Tabla de goleadores Mundial 2026: así quedó con una nueva anotación de Lionel Messi con Argentina

Lionel Messi clasifica a Argentina para los cuartos de final. (Photo by Evrim Aydin/Anadolu via Getty Images) / Anadolu

La Selección Argentina consiguió una sufrida clasificación a los cuartos de final del Mundial 2026, luego de remontar un partido inolvidable frente a Egipto por 3-2 en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta.

REVIVA ACÁ EL PARTIDAZO ENTRE ARGENTINA Y EGIPTO POR EL MUNDIAL 2026

Y es que el conjunto africano estuvo hasta el minuto 78 con dos goles de ventaja, gracias a los tantos de Yasser Ibrahim (15’) y Mostafa Ziko (67′). Lo anterior sumado a que el capitán Lionel Messi había errado pena máxima al 21′.

Ahora bien, la remontada tardó todo poco más de un cuarto de hora. Sobre los 79′, Cuti Romero selló el descuento con un certero cabezazo; al 83′, Messi caputró un rebote dentro del área y fusiló al arquero egipcio; en tiempo añadido, Enzo Fernández, tras un centro sensacional de Lautaro Martínez, capitalizó la remontada.

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Tabla de goleadores Mundial 2026

Además del gol que sirvió para la remontada argentina en Atlanta, Lionel Messi recuperó su diferencia como máximo goleador del Mundial 2026. Aunque Erling Haaland y Kylian Mbappé lo igualaron días antes con siete tantos, la anotación frente a Egipto significó la octava del rosarino.

Así se reparte los goles de Messi:

Contra Argelia: 3 goles

Contra Austria: 2 goles

Contra Jordania: 1 gol

Contra Cabo Verde: 1 gol

Contra Egipto: 1 gol

Imperdible batalla entre los tres atacantes que se mantienen en el torneo y que son seguidos de cerca por Harry Kane (Inglaterra) con un total de seis. Todos ellos dirán presente en los cuartos de final.