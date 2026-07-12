Sigue la lista: DT de Suiza estalla contra el arbitraje por polémica ante Argentina en Mundial 2026. (Photo by Ulrik Pedersen/NurPhoto via Getty Images) / NurPhoto

La Selección Argentina se clasificó a su segunda semifinal mundialistas consecutiva, luego de vencer 3-1 en un duelo apretadísimo a Suiza. La Albiceleste tuvo que esperar hasta el tiempo extra para resolver un duelo que terminó desequilibrándose por una discutida expulsión.

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Y es que el delantero Breel Embolo vio la roja en el minuto 72 después de la intervención del VAR, que revirtió una tarjeta amarilla mostrada por el árbitro al argentino Leandro Paredes por una entrada contra el suizo al detectar que en realidad fue Embolo el que se dejó caer.

Esa acción frenó la reacción de Suiza, que cinco minutos antes había sellado el empate 1-1 con el que el partido llegó a la prórroga.

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DT de Suiza estalla contra el arbitraje por polémica ante Argentina en Mundial 2026

El seleccionador de Suiza, Murat Yakin, protestó contra la expulsión de Breel Embolo, que vio su segunda tarjeta amarilla por una acción que fue considerada como simulación por el cuerpo arbitral.

“Estábamos dominando, pero esa tarjeta roja nos ha castigado. Es muy doloroso que nos hayan eliminado de esa manera, creo que no nos lo hemos merecido”, afirmó Yakin en la sala de prensa del estadio de Kansas City.

“El hecho de que el árbitro tomara esa decisión errónea y haya interferido es algo que no se entiende”, señaló. Y complementó al respecto: “Era una situación inocente, no era dañina, había que haber dejado que el balón siguiera rodando”.

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Es precisoi recordar que el VAR intervino bajo la nueva figura de Mistaken Identity, que permite corregir una sanción cuando el árbitro amonesta o expulsa al jugador equivocado. “Yo esta regla no la conocía antes”, aseguró Yakin.

“Ahora podemos quejarnos pero tengo que darle la enhorabuena a Argentina”, agregó el técnico, que reconoció que tras la expulsión su equipo “obviamente quería llegar a los penaltis”.

Antecedente por polémicas arbitrales ante Argentina

En la ronda anterior, Egipto también protestó contra el arbitraje frente a Argentina pero el entrenador Murat Yakin no consideró que la campeona mundial esté recibiendo un trato especial.

“Yo no diría que les están favoreciendo. Hemos tenido un partido justo y abierto. Ambos equipos han jugado al fútbol y por desgracia no hemos salido ganadores hoy”, afirmó. Y selló tajantemente: “Creo que no ha salido ganador el fútbol”.

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