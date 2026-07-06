¿Quién es Haaland, cuál es su estatura, cuánto pesa y quién es la pareja del ‘cyborg’ noruego? Getty Images/Instagram: @Erling

Con un doblete histórico, Erling Braut Haaland selló la clasificación de Noruega a los cuartos de final del Mundial 2026, eliminando nada más y nada menos que a la selección brasileña comandada por Carlo Ancelotti.

Con tan solo 25 años, el ‘cyborg’ vikingo, como se le ha dominado por su frialdad implacable para marcar goles, se ha convertido en uno de los jugadores con mejor promedio de gol en el mundo, además de uno de los personajes más mediáticos de la Copa del Mundo.

¿Por qué es famoso Haaland?

Aunque la fama de Haaland explotó en los últimos años con sus goles en el Borussia Dortmund y el Manchester City, lo cierto es que el delantero noruego viene destacando desde su adolescencia como promesa y ahora realidad del fútbol de su país.

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Es recordado, por ejemplo, por los nueve goles que le anotó a Honduras en la goleada 12-0 del Mundial sub-20 de Polonia en 2019, la máxima diferencia que ha marcado un jugador y una selección en todas las categorías de la Copa del Mundo.

Así las cosas, el joven noruego que se divertía a los 15 años rapeando con sus amigos del grupo Flow Kingz es, una década después, uno de los futbolistas más famosos del mundo, quien lidera a su país hacia su mejor participación en mundiales.

A su desempeño deportivo se suma también el carisma que demuestra en cada aparición pública, bien sea como icónico publicitario o como estrella viral que tiene incluso su propia canción inundando redes como TikTok e Instagram. Incluso en su canal de YouTube acumula más de un millón de seguidores.

Haaland utiliza en la camiseta de Noruega el apellido de sus dos padres separados. Braut por su madre Gry Marita Braut, una reconocida heptatleta, y Haaland, por su padre Alf-Inge Haaland, quien también jugó con Noruega en el Mundial de Estados Unidos 1994.

¿Cuánto mide y cuánto pesa Erling Haaland?

Una de las principales características de Erling Haaland es su estatura, que le hace destacar en el campo de juego y lo convierte en uno de los jugadores más altos entre todas las selecciones del Mundial, junto a su compañero Alexander Sørloth.

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De acuerdo con el portal Olympics, Haaland mide 1.95 metros de altura y pesa entre 88 y 94 kilogramos. Estas son características que aprovecha el noruego para ser imparable en el área, con un estilo de juego en el que no necesita entrar constantemente en contacto con el balón para llegar a anotar con facilidad.

¿Quién es la novia de Haaland?

Isabel Haugseng Johansen es el nombre de la pareja de Erling Haaland, también de origen noruego, con quien se conoció cuando ambos practicaban el fútbol en el Bryne Fotballklubb, en la ciudad de Bryne, donde se criaron en su infancia (Haaland nació en Inglaterra en el 2000).

Aunque el futbolista ha sido reservado con su vida personal en redes sociales, en 2024 la pareja dio a conocer la llegada de su primer hijo. Sin embargo, el futbolista evita compartir datos como su nombre o su rostro en Internet.

¿Cuántos goles lleva Haaland en el Mundial y en su carrera?

En el Mundial 2026, Erling Haaland lleva 7 goles tras anotar en casi todos los encuentros de Noruega y lidera junto a Messi y Mbappé la tabla de goleadores.

Doblete en el Noruega 2-Irak 1 de fase de grupos.

de fase de grupos. Doblete en el Noruega 3-Senagal 2 de fase de grupos.

de fase de grupos. Gol del triunfo en Noruega 2- Costa de Marfil 1 por diecisiesavos de final.

por diecisiesavos de final. Doblete en Noruega 2 - Brasil 1 por los octavos de final.

Haaland es el goleador histórico de la Selección de Noruega con 62 anotaciones en 54 partidos oficiales.

En cuanto a su carrera, sumando los goles en selección y clubes, Erling Haaland tiene en la actualidad 359 goles. Este es el record del delantero en los clubes en los que ha jugado: