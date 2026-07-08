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Comesaña coincide con Falcao: crítico ante rendimiento de Colombia en el Mundial y nivel del FPC

El histórico entrenador uruguayo Julio Avelino Comseña, quien dirigió durante varios años al Junior de Barranquilla, dialogó con 6AM W y analizó la eliminación de la Selección Colombia del Mundial 2026 tras perder en penales ante Suiza.

“Uno está acostumbrado a estas situaciones, me tocó perder Libertadores y Sudamericana, por lo que quedan sensaciones difíciles de dominar, más para la afición”, dijo.

Mencionó también que Colombia arriesgo mucho y perdió la pelota constantemente sin tener posesiones largas.

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Aseguró que la discusión debe ser guiada hacia ese cuestionamiento, pues señaló que tienen que haber resultados y funcionamiento del equipo, aunque destacó que “defensivamente Colombia fue brillante”.

De esta manera destacó el trabajo de Gustavo Puerta, la revelación de la Tricolor en la Copa del mundo, y de Jefferson Lerma. “El problema fue de la mitad de campo para adelante”.

Asimismo, aseguró que Colombia no tuvo un centro delantero con presencia goleadora que pudiera aprovechar situaciones de anotación.

Rendimiento de Luis Díaz

Comseaña fue tajante al expresar que Luis Díaz está acostumbrado a jugar el Bayern Múnich con Harry Kane, un atacante que juega para adelante, que sale a pivotear, que juega para los lados.

“Suiza no le permitió a Díaz, lo marcaron por fuera y por dentro lo doblaban e incluso lo triangulaban”, señaló.

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“Totalmente de acuerdo. Queda un espacio entre los jóvenes que no están para una primera o segunda división, entonces hay un vacío”.

Escuche el análisis completo de Julio Avelino Comesaña aquí: