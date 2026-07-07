James Rodríguez iguala a Ospina como el jugador con más partidos de la Selección Colombia: listado

¡James Rodríguez logró una nueva marca con la Selección Colombia! Con su partido frente a la selección de Suiza, el mediocampista se ubicó en la primera posición de los jugadores de la selección colombia con más partidos disputados en la historia.

David Ospina se posicionaba como el jugador con más partidos disputados con la Selección Colombia, con 131 apariciones. El récord fue igualado por James Rodríguez, que sumó su partido 131 tras ser inicialista en el juego por los octavos de final del Mundial 2026 contra Suiza.

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James Rodríguez el jugador con más partidos en la historia de la Selección

El mediocampista debutó con la Selección Colombia el 11 de octubre de 2011, en la segunda jornada de las Eliminatorias rumbo al Mundial de Brasil 2014, en La Paz, en juego contra Bolivia, y desde ese momento ha sumado 131 partidos con la ‘Tricolor’, divididos en:

56 en eliminatorias rumbo a las Copa del Mundo.

rumbo a las Copa del Mundo. 42 partidos amistosos.

14 partidos en la Copa América.

13 partidos en los Mundiales (Brasil 2014, Rusia 2018 y Estados Unidos, México y Canadá 2026).

(Brasil 2014, Rusia 2018 y Estados Unidos, México y Canadá 2026). 6 en la Copa América Centenario.

James es el único, junto a Dávinson Sánchez y David Ospina, en el top 10 de los jugadores con más partidos que continúan con opciones de seguir sumando juegos; el resto ya se encuentran retirados.

Igualmente, James posee el récord del jugador de Colombia con más partidos disputados en los Mundiales, con 13 apariciones en tres torneos, superando el récord del Pibe Valderrama y Freddy Rincón, con 10 apariciones.

Jugadores de Colombia con mayor número de partidos jugados