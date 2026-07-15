🔴 Argentina vs. Inglaterra partido EN VIVO semifinal Mundial 2026: Siga la transmisión EN DIRECTO

El partidazo Inglaterra vs. Argentina será en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta, el miércoles 15 de julio a las 2:00 p.m. hora colombiana. ¡Sígalo aquí!

La segunda semifinal de la Copa Mundial 2026 promete emociones de principio a fin cuando Inglaterra y Argentina se enfrenten por un cupo en la gran final del torneo. El vigente campeón del mundo medirá fuerzas ante unos Three Lions que, aunque no han mostrado su mejor versión futbolística, han encontrado en su carácter y capacidad de reacción el camino para mantenerse con vida en la competencia.

Previa del partido

Inglaterra llega a esta instancia después de una agónica victoria por 2-1 sobre Noruega en el tiempo extra, resultado que le permitió alcanzar su cuarta semifinal en un gran torneo desde la última vez que clasificó en 2018. El equipo dirigido por Thomas Tuchel ha sabido responder en los momentos decisivos, dejando atrás las dudas que generó durante la fase de grupos. Ahora, el entrenador alemán buscará convertirse en el primer técnico extranjero en 48 años en llevar a Inglaterra a una final de la Copa del Mundo.

Los ingleses persiguen un objetivo que se les ha escapado durante décadas. Su única consagración mundialista llegó en 1966, precisamente como anfitriones, y desde entonces han caído en semifinales en 1990 y 2018. Con jugadores como Jude Bellingham, Harry Kane y Bukayo Saka, Inglaterra intentará romper esa barrera y volver a disputar el partido más importante del fútbol mundial.

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Del otro lado estará una Argentina que continúa demostrando por qué llegó a Estados Unidos, México y Canadá como la defensora del título. La Albiceleste ha ganado sus seis partidos en el campeonato y acumula 12 victorias consecutivas en fases finales de la Copa del Mundo, una racha que reafirma el gran trabajo realizado por Lionel Scaloni al frente del equipo.

Aunque los argentinos han tenido que exigirse al máximo en las rondas eliminatorias, su poder ofensivo ha marcado la diferencia. En los cuartos de final superaron a Suiza por 3-1 en el tiempo extra, en un encuentro cargado de polémicas arbitrales. Con 17 goles anotados, Argentina es la selección más goleadora del Mundial y está a solo un tanto de igualar su mejor registro histórico en una misma edición, establecido en Uruguay 1930 cuando alcanzó la final.

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