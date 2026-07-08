Francia vs. Marruecos por Cuartos de Final del Mundial 2026: Fecha y dónde ver EN VIVO el partidazo

Comienzan los cuartos de final del Mundial 2026. El partido entre la selección de Francia y Marruecos dará inicio a esta ronda eliminatoria que definirá las cuatro mejores selecciones del mundo, que avanzarán a las semifinales y continuarán el camino hacia el título.

Se espera que sea un encuentro intenso entre dos selecciones que llegaron como favoritas para alcanzar instancias finales y que han demostrado a lo largo del torneo el nivel que las tiene en este momento dentro de los mejores ocho equipos del mundo.

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Así llegan los equipos al partido

Marruecos fue el primer equipo en sellar su clasificación a los cuartos de final, luego de derrotar 3-0 a Canadá, una de las selecciones anfitrionas, en los octavos de final, revalidando por qué es una de las favoritas a alcanzar la final e incluso dar la sorpresa y quedarse con el título.

El equipo dirigido por Mohamed Ouahbi no conoce la derrota en el campeonato; en la fase de grupos ganó los tres partidos y en los dieciseisavos de final eliminó a los Países Bajos en la tanda de penaltis.

Ouahbi aseguró en rueda de prensa que su equipo está preparado para llegar muy lejos en la competencia: “Ya no es una sorpresa. Cuando la gente habla de Marruecos, la gente habla de un gran equipo, pero esto es solo el comienzo; no vamos a parar aquí. Vamos a mantener la misma ambición y humildad“.

Por su parte, la selección de Francia también llega en un gran nivel y sigue manteniéndose dentro de las favoritas para quedarse con el título, debido a las condiciones que ha mostrado y el desempeño de sus jugadores, como Kylian Mbappé, quien busca la Bota de Oro.

El técnico francés Didier Deschamps se refirió al encuentro y al rival que enfrentarán: “Siguen estando a la altura con esta final de la Copa Africana de Naciones. Conocen bien a mis jugadores, pero mis jugadores también los conocen bien a ellos. Sabemos qué esperar mañana”.

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¿Cuándo es el partido Francias vs. Marruecos?

El juego por los cuartos de final entre la selección de Francia y Marruecos está programado para este jueves 9 de julio, a partir de las 3:00 p. m., hora de Colombia. El partido se disputará en el Gillette Stadium de la ciudad de Boston.

Francia vs. Marruecos EN VIVO

El compromiso que dejará al primer clasificado a las semifinales de la Copa del Mundo 2026 podrá seguirlo en directo a través de la transmisión del Fenómeno del Fútbol de Caracol Radio, así como en el minuto a minuto de Caracol Deportes.

Igualmente, el partido será transmitido en Colombia por DSports y por plataformas de streaming como Paramount+.