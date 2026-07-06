🔴 Estados Unidos vs Bélgica EN VIVO | Siga la transmisión del partido de octavos del Mundial 2026

Ambas selecciones llegan con la ilusión de seguir avanzando en el torneo y disputar un lugar entre las cuatro mejores del mundo.

Estados Unidos y Bélgica protagonizarán uno de los duelos más atractivos de los octavos de final de la Copa Mundial 2026. Ambas selecciones llegan con la ilusión de seguir avanzando en el torneo y disputar un lugar entre las ocho mejores del mundo, luego de superar con éxito sus respectivos compromisos en los octavos de final.

Previa del partido

La selección estadounidense alcanzó esta instancia por séptima vez en su historia tras vencer 2-0 a Bosnia y Herzegovina. El equipo dirigido por Mauricio Pochettino mostró solidez durante gran parte del encuentro y ahora buscará igualar su mejor actuación mundialista en lo que va del siglo si consigue avanzar a los cuartos de final.

Una de las principales noticias para el conjunto norteamericano pasa por la presencia de Folarin Balogun. El delantero, máximo goleador de Estados Unidos en el torneo con tres anotaciones, fue expulsado en el compromiso anterior, pero finalmente podrá disputar este encuentro después de que la FIFA lo habilitara para jugar, una decisión que representa un importante impulso para el ataque estadounidense.

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Del otro lado estará una Bélgica que ha demostrado capacidad de reacción durante toda la Copa del Mundo. Los Diablos Rojos comenzaron la fase de grupos con dos empates consecutivos, pero cerraron esa ronda con una contundente victoria sobre Nueva Zelanda que les permitió quedarse con el liderato de su grupo.

En los octavos de final, el conjunto belga volvió a mostrar su carácter al remontar una desventaja de dos goles frente a Senegal y sellar la clasificación en el tiempo extra. Con esa victoria, Bélgica se convirtió en la primera selección que logra remontar dos goles de diferencia en una fase de eliminación directa de un Mundial desde 2018.

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