Prográmese con el Mundial 2026: estos serán los partidos que transmitirá Caracol Radio

Caracol Radio, a lo largo de su historia, a estado acompañando y llevando a Colombia los mejores eventos deportivos. El primer Mundial de fútbol de 48 selecciones no será la excepción, por lo que un gran grupo de periodistas se ha desplazado para darle al país información y contenidos de calidad.

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Además, trae para la gente las icónicas transmisiones de El Fenómeno del Fútbol, integradas por los mejores comentaristas y relatores. Serán 70 partidos en total los que se podrán disfutrar a través de todas las frencuencias de radio en el país y la página web de caracol.com.co, que tendrá como complemento los minuto a minuto para no perder detalle de los juegos.

Esta será la programación de partidos de Caracol Radio durante el Mundial

Fase de grupos

Jueves 11 de junio

- México vs. Sudáfrica

Hora: 2:00 p.m.

- Corea del Sur vs. República Checa

Hora: 9:00 p.m.

Viernes 12 de junio

- Canadá vs. Bosnia Herzegoniva

Hora: 2:00 p.m.

- Estados Unidos vs. Paraguay

Hora: 8:00 p.m.

Sábado 13 de junio

- Catar vs. Suiza

Hora: 2:00 p.m.

- Brasil vs. Marruecos

Hora: 5:00 p.m.

Domingo 14 de junio

- Alemania vs. Curazao

Hora: 12:00 p.m.

- Países Bajos vs. Japón

Hora: 3:00 p.m.

- Costa de Marfil vs. Ecuador

Hora: 6:00 p.m.

Lunes 15 de junio

- España vs. Cabo Verde

Hora: 11:00 a.m.

- Bélgica vs. Egipto

Hora: 2:00 p.m.

- Arabia vs. Uruguay

Hora: 5:00 p.m.

Martes 16 de junio

- Francia vs. Senegal

Hora: 2:00 p.m.

- Argentina vs. Argelia

Hora: 8:00 p.m.

Miércoles 17 de junio

- Portugal vs. Congo

Hora: 12:00 p.m.

- Inglaterra vs. Croacia

Hora: 3:00 p.m.

- Colombia vs. Uzbekistán

Hora: 9:00 p.m.

Jueves 18 de junio

- Suiza vs. Bosnia Herzegovina

Hora: 2:00 p.m.

- México vs. Corea del Sur

Hora: 8:00 p.m.

Viernes 19 de junio

- Estados Unidos vs. Australia

Hora: 2:00 p.m.

- Brasil vs. Haití

Hora: 7:30 p.m.

- Turquía vs. Paraguay

Hora: 10:00 p.m.

Sábado 20 de junio

- Países Bajos vs. Suecia

Hora: 12:00 p.m.

- Alemania vs. Costa de Marfil

Hora: 3:00 p.m.

- Ecuador vs. Curazado

Hora: 7:00 p.m.

Lunes 22 de junio

-Argentina vs. Austria

Hora: 12:00 p.m.

Martes 23 de junio

- Portugal vs. Uzbekistán

Hora: 12:00 p.m.

- Inglaterra vs. Ghana

Hora: 3:00 p.m.

- Colombia vs. Congo

Hora: 9:00 p.m.

Miércoles 24 de junio

-Suiza vs. Canadá

Hora: 2:00 p.m.

- Escocia vs. Brasil

Hora: 5:00 p.m.

- República Checa vs. México

Hora: 8:00 p.m.

Jueves 25 de junio

- Ecuador vs. Alemania

Hora: 3:00 p.m.

- Túnez vs. Países Bajos

Hora: 6:00 p.m.

- Paraguay vs. Australia

Hora: 9:00 p.m.

Viernes 26 de junio

- Noruega vs. Francia

Hora: 2:00 p.m.

- Uruguay vs. España

Hora: 7:00 p.m.

- Nueva Zelanda vs. Bélgica

Hora: 10:00 p.m.

Sábado 27 de junio

- Panamá vs. Inglaterra

Hora: 4:00 p.m.

- Colombia vs. Portugal

Hora: 6:30 p.m.

- Jordania vs. Argentina

Hora: 9:00 p.m.

Deiciseisavos de final

Domingo 28 de junio

- 2A vs. 2B (P73)

Hora: 2:00 p.m.

Lunes 29 de junio

- 1C vs. 2F (P76)

Hora: 12:00 p.m.

- 1E vs. 3A/B/C/D/F (P74)

Hora: 3:30 p.m.

- 1F vs. 2C (P75)

Hora: 8:00 p.m.

Martes 30 de junio

- 2E vs. 2I (P78)

Hora: 12:00 p.m.

- 1I vs. 3C/D/F/G/H (P77)

Hora: 4:00 p.m.

- 1A vs. 3C/E/F/H/I (P79)

Miércoles 1 de julio

- 1L vs. 3E/H/I/J/K (P80)

Hora: 11:00 p.m.

- 1G vs. 3A/E/H/I/J (P82)

Hora: 3:00 p.m.

- 1D vs. 3B/E/F/I/J (P81)

Hora: 7:00 p.m.

Jueves 2 de julio

- 1H vs. 2J (P84)

Hora: 2:00 p.m.

- 2K vs. 2L (P83)

Hora: 6:00 p.m.

-1B vs. 3E/F/G/I/J (P85)

Viernes 3 de julio

- 2D vs. 2G (P88)

Hora: 1:00 p.m.

- 1J vs. 2H (P86)

Hora: 5:00 p.m.

- 1K vs. 3D/E/I/J/L (P87)

Octavos de final

Sábado 4 de julio

- Ganador P73 vs. Ganador P75 (P90)

Hora: 12:00 p.m.

- Ganador P74 vs. Ganador P77 (P89)

Hora: 4:00 p.m.

Domingo 5 de julio

- Ganador P76 vs. Ganador P78 (P91)

Hora: 3:00 p.m.

- Ganador P79 vs. Ganador P80 (P92)

Hora: 7:00 p.m.

Lunes 6 de julio

- Ganador P83 vs. Ganador 84 (P93)

Hora: 2:00 pm.

- Ganador P81 vs. Ganador 82 (P94)

Hora: 7:00 p.m.

Martes 7 de julio

- Ganador 86 vs. Ganador 88 (P95)

Hora: 11:00 a.m.

- Ganador 85 vs. Ganador 87 (P96)

Hora: 3:00 p.m.

Cuartos de final

Jueves 9 de julio

- Ganador 89 vs. Ganador 90 (P97)

Hora: 3:00 p.m.

Viernes 10 de julio

- Ganador 93 vs. Ganador 94 (P98)

Hora: 2:00 p.m.

Sábado 11 de julio

- Ganador 91 vs. Ganador 92 (P99)

Hora: 4:00 p.m.

- Ganador 95 vs. Ganador 96 (P100)

Hora: 8:00 p.m.

Semifinales

M artes 14 de julio

- Ganador 97 vs. Ganador 98 (P101)

Hora: 2:00 p.m.

Miércoles 15 de julio

- Ganador 99 vs. Ganador 100 (P102)

Hora: 2:00 p.m.

Tercer puesto

Sábado 18 de julio

- Perdedor 101 vs. Perdedor 102 (P103)

Hora: 4:00 p.m.

Final

Domingo 19 de julio

- Ganador 101 vs. Ganador 102 (P104)

Hora: 2:00 p.m.