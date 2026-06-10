Prográmese con el Mundial 2026: estos serán los partidos que transmitirá Caracol Radio
Repase acá los partidos que tendrán la transmisión de El Fenómeno del Fútbol.
Caracol Radio, a lo largo de su historia, a estado acompañando y llevando a Colombia los mejores eventos deportivos. El primer Mundial de fútbol de 48 selecciones no será la excepción, por lo que un gran grupo de periodistas se ha desplazado para darle al país información y contenidos de calidad.
Le puede interesar: Todo lo que debe saber del Mundial 2026: sedes, partidos, grupos y otros detalles
Además, trae para la gente las icónicas transmisiones de El Fenómeno del Fútbol, integradas por los mejores comentaristas y relatores. Serán 70 partidos en total los que se podrán disfutrar a través de todas las frencuencias de radio en el país y la página web de caracol.com.co, que tendrá como complemento los minuto a minuto para no perder detalle de los juegos.
Esta será la programación de partidos de Caracol Radio durante el Mundial
Fase de grupos
Jueves 11 de junio
- México vs. Sudáfrica
Hora: 2:00 p.m.
- Corea del Sur vs. República Checa
Hora: 9:00 p.m.
Viernes 12 de junio
- Canadá vs. Bosnia Herzegoniva
Hora: 2:00 p.m.
- Estados Unidos vs. Paraguay
Hora: 8:00 p.m.
Sábado 13 de junio
- Catar vs. Suiza
Hora: 2:00 p.m.
- Brasil vs. Marruecos
Hora: 5:00 p.m.
Domingo 14 de junio
- Alemania vs. Curazao
Hora: 12:00 p.m.
- Países Bajos vs. Japón
Hora: 3:00 p.m.
- Costa de Marfil vs. Ecuador
Hora: 6:00 p.m.
Lunes 15 de junio
- España vs. Cabo Verde
Hora: 11:00 a.m.
- Bélgica vs. Egipto
Hora: 2:00 p.m.
- Arabia vs. Uruguay
Hora: 5:00 p.m.
Martes 16 de junio
- Francia vs. Senegal
Hora: 2:00 p.m.
- Argentina vs. Argelia
Hora: 8:00 p.m.
Miércoles 17 de junio
- Portugal vs. Congo
Hora: 12:00 p.m.
- Inglaterra vs. Croacia
Hora: 3:00 p.m.
- Colombia vs. Uzbekistán
Hora: 9:00 p.m.
Jueves 18 de junio
- Suiza vs. Bosnia Herzegovina
Hora: 2:00 p.m.
- México vs. Corea del Sur
Hora: 8:00 p.m.
Viernes 19 de junio
- Estados Unidos vs. Australia
Hora: 2:00 p.m.
- Brasil vs. Haití
Hora: 7:30 p.m.
- Turquía vs. Paraguay
Hora: 10:00 p.m.
Sábado 20 de junio
- Países Bajos vs. Suecia
Hora: 12:00 p.m.
- Alemania vs. Costa de Marfil
Hora: 3:00 p.m.
- Ecuador vs. Curazado
Hora: 7:00 p.m.
Lunes 22 de junio
-Argentina vs. Austria
Hora: 12:00 p.m.
Martes 23 de junio
- Portugal vs. Uzbekistán
Hora: 12:00 p.m.
- Inglaterra vs. Ghana
Hora: 3:00 p.m.
- Colombia vs. Congo
Hora: 9:00 p.m.
Miércoles 24 de junio
-Suiza vs. Canadá
Hora: 2:00 p.m.
- Escocia vs. Brasil
Hora: 5:00 p.m.
- República Checa vs. México
Hora: 8:00 p.m.
Jueves 25 de junio
- Ecuador vs. Alemania
Hora: 3:00 p.m.
- Túnez vs. Países Bajos
Hora: 6:00 p.m.
- Paraguay vs. Australia
Hora: 9:00 p.m.
Viernes 26 de junio
- Noruega vs. Francia
Hora: 2:00 p.m.
- Uruguay vs. España
Hora: 7:00 p.m.
- Nueva Zelanda vs. Bélgica
Hora: 10:00 p.m.
Sábado 27 de junio
- Panamá vs. Inglaterra
Hora: 4:00 p.m.
- Colombia vs. Portugal
Hora: 6:30 p.m.
- Jordania vs. Argentina
Hora: 9:00 p.m.
Deiciseisavos de final
Domingo 28 de junio
- 2A vs. 2B (P73)
Hora: 2:00 p.m.
Lunes 29 de junio
- 1C vs. 2F (P76)
Hora: 12:00 p.m.
- 1E vs. 3A/B/C/D/F (P74)
Hora: 3:30 p.m.
- 1F vs. 2C (P75)
Hora: 8:00 p.m.
Martes 30 de junio
- 2E vs. 2I (P78)
Hora: 12:00 p.m.
- 1I vs. 3C/D/F/G/H (P77)
Hora: 4:00 p.m.
- 1A vs. 3C/E/F/H/I (P79)
Miércoles 1 de julio
- 1L vs. 3E/H/I/J/K (P80)
Hora: 11:00 p.m.
- 1G vs. 3A/E/H/I/J (P82)
Hora: 3:00 p.m.
- 1D vs. 3B/E/F/I/J (P81)
Hora: 7:00 p.m.
Jueves 2 de julio
- 1H vs. 2J (P84)
Hora: 2:00 p.m.
- 2K vs. 2L (P83)
Hora: 6:00 p.m.
-1B vs. 3E/F/G/I/J (P85)
Viernes 3 de julio
- 2D vs. 2G (P88)
Hora: 1:00 p.m.
- 1J vs. 2H (P86)
Hora: 5:00 p.m.
- 1K vs. 3D/E/I/J/L (P87)
Octavos de final
Sábado 4 de julio
- Ganador P73 vs. Ganador P75 (P90)
Hora: 12:00 p.m.
- Ganador P74 vs. Ganador P77 (P89)
Hora: 4:00 p.m.
Domingo 5 de julio
- Ganador P76 vs. Ganador P78 (P91)
Hora: 3:00 p.m.
- Ganador P79 vs. Ganador P80 (P92)
Hora: 7:00 p.m.
Lunes 6 de julio
- Ganador P83 vs. Ganador 84 (P93)
Hora: 2:00 pm.
- Ganador P81 vs. Ganador 82 (P94)
Hora: 7:00 p.m.
Martes 7 de julio
- Ganador 86 vs. Ganador 88 (P95)
Hora: 11:00 a.m.
- Ganador 85 vs. Ganador 87 (P96)
Hora: 3:00 p.m.
Cuartos de final
Jueves 9 de julio
- Ganador 89 vs. Ganador 90 (P97)
Hora: 3:00 p.m.
Viernes 10 de julio
- Ganador 93 vs. Ganador 94 (P98)
Hora: 2:00 p.m.
Sábado 11 de julio
- Ganador 91 vs. Ganador 92 (P99)
Hora: 4:00 p.m.
- Ganador 95 vs. Ganador 96 (P100)
Hora: 8:00 p.m.
Semifinales
Martes 14 de julio
- Ganador 97 vs. Ganador 98 (P101)
Hora: 2:00 p.m.
Miércoles 15 de julio
- Ganador 99 vs. Ganador 100 (P102)
Hora: 2:00 p.m.
Tercer puesto
Sábado 18 de julio
- Perdedor 101 vs. Perdedor 102 (P103)
Hora: 4:00 p.m.
Final
Domingo 19 de julio
- Ganador 101 vs. Ganador 102 (P104)
Hora: 2:00 p.m.