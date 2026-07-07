Oficial: Esta es la nómina titular de Colombia para enfrentar a Suiza en octavos del Mundial 2026

Camerino de la Selección Colombia en Mundial 2026. Foto: Getty Images. / Julian Finney - FIFA

Listo el camerino de la Selección Colombia en el estadio VC Place de Bancouver, en Canadá, en donde, en minutos, enfrentará al combinado nacional de Suiza en partido válido por los octavos de final del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

Colombia llega con el objetivo de sí o sí clasificar y conseguir jugar, por segunda vez en su historia, unos cuartos de final en mundiales.

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Más temprano, la Selección de Argentina derrotó a la Egipto de Salah con una remontada agónica de 3-2 al último minuto, y será el rival del ganador entre el cuadro cafetero y Suiza, en los cuartos de la Copa Mundial 2026.

¿Cómo llegan Colombia y Suiza a este partido?

La Selección Colombia llegó a esta fase de octavos tras eliminar a Ghana en 16avos. El único gol del partido lo anotó el delantero Jhon Arias.

Por otro lado, Suiza derrotó a Argelia 2-0 con goles de dos de sus figuras: Ndoye y Embolo.

Así, la Selección Colombia ya dio a conocer el once inicial con el que saldrá a buscar avanzar a la siguiente fase del torneo. En Caracol Radio le contamos.

Esta es la titular de la Selección Colombia para enfrentar a la Selección de Suiza

De esta forma, así formará el 11 titular de la Selección Colombia para enfrentarse a la Selección de Suiza.

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Arquero:

Camilo Vargas

Defensas:

Johan Mojica, Dávinson Sánchez, Jhon Lucumí, Daniel Muñoz;

Volantes:

Jefferson Lerma, Gustavo Puerta, James Rodríguez;

Delanteros:

Luis Díaz, Jhon Arias y Luis Javier Suárez.

¿Cómo ver EN VIVO el partido Colombia vs. Suiza por octavos del Mundial 2026?

Para ver el Colombia vs. Suiza por los octavos del Mundial 2026, usted puede hacerlo por medio de las señales EN VIVO de DirecTV, Caracol TV, RCN, Win Sports y Disney +.

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Ahora, si no puede verlo, ya sea porque no estará en su casa o por cualquier otro motivo, o si simplemente lo prefiere, usted puede escuchar la narración del partido por medio de la señal EN VIVO del ‘Fenómeno del Fútbol’ de Caracol Radio, o seguir el minuto a minuto del juego por medio de la página web de este mismo medio.

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