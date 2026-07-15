¿Cuándo es el partido de la final España vs Argentina? Horario para la definición del Mundial 2026

¡Quedó definida la final del Mundial 2026! En un apasionante duelo disputado en Atlanta, Argentina logró una impresionante remontada por 2-1 sobre Inglaterra, resultado que le permite disputar su segunda final de manera consecutiva.

REVIVA ACÁ EL PARTIDAZO ENTRE ESPAÑA Y ARGENTINA DEL MUNDIAL 2026

Las emociones se reservaron para el complemento. Al minuto 55, un centro medido desde sector derecho fue capitalizado dentro del área chica por Anthony Gordon, reciente fichaje del FC Barcelona.

Pero así como pasó contra Cabo Verde, Egipto y Suiza, la hazaña albiceleste ocurrió en los últimos minutos. Al 85′, Enzo Fernández soltó un espectacular bombazo de media distancia para vencer la resistencia de Pickford; siete minutos después, un centro pasado de Lionel Messi encontró la cabeza de Lautaro Martínez en el segundo palo. Historia sentenciada.

Le puede interesar: ¿FIFA favorece a Argentina en el Mundial? Néstor Clausen fue tajante: “cansa y es injusto con Messi”

Con lo anterior, la escuadra comandada por Lionel Scaloni buscará el bicampeonato, luego del éxito en Qatar 2022, algo que hasta el momento solo han logrado Brasil e Italia.

Al frente tendrá a un seleccionado español que buscará su segundo título mundial, luego de haber vencido con suma autoridad a la favorita Francia por 2-0. Aquel día, Mikel Oyarzabal y Pedro Porro se encargaron de guiar el triunfo de la Roja.

¿Cuándo es el partido de la final España vs Argentina?

La gran final del Mundial 2026 entre España y Argentina se llevará a cabo el domingo 19 de julio a partir de las 2 de la tarde, hora colombiana. Recuerde que la transmisión del encuentro la podrá seguir a través de El Fenómeno del Fútbol de Caracol Radio, así como el minuto a minuto en la página web de Caracol Deportes.

Este será el segundo duelo entre ambas selecciones en copas del mundo. El primero se remonta a 1966, cuando el combinado sudamericano se impuso por 2-1 en la fase de grupos.

Lea también acá: Gustavo Puerta, en el top 10 de los mejores jugadores sub-23 del Mundial 2026: Así quedó el listado