Argentina vs. Inglaterra: así está el historial antes de la semifinal del Mundial 2026

La segunda semifinal del Mundial 2026 pondrá frente a frente a dos selecciones con una de las rivalidades más intensas de la historia del fútbol. Argentina e Inglaterra volverán a cruzarse en un partido con enorme carga deportiva e histórica, esta vez con el premio mayor de disputar la final de la Copa del Mundo ante España, que ya aseguró su lugar tras superar la primera semifinal.

Más allá del presente de ambos equipos, el enfrentamiento entre argentinos e ingleses siempre ha estado acompañado de capítulos memorables, encuentros de alta tensión y momentos que quedaron grabados para siempre en la memoria de los aficionados. Desde los cruces mundialistas hasta los amistosos disputados a lo largo de las décadas, cada partido ha contribuido a fortalecer una rivalidad que trasciende generaciones.

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En los últimos diez enfrentamientos entre ambas selecciones, el balance ha sido muy equilibrado. Argentina consiguió dos victorias, Inglaterra ganó cuatro compromisos y otros cuatro terminaron igualados , reflejando lo parejo que ha sido este clásico internacional en los últimos años.

Uno de los duelos más recordados se produjo en los cuartos de final del Mundial de México 1986. Aquella tarde en el Estadio Azteca quedó inmortalizada por la extraordinaria actuación de Diego Armando Maradona, autor de dos de los goles más famosos de la historia del fútbol: la denominada “Mano de Dios” y el considerado por muchos como el mejor gol de todos los tiempos, tras dejar atrás a varios rivales antes de definir frente al arquero inglés. Ese triunfo por 2-1 impulsó a Argentina hacia el título mundial.

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Doce años después, ambas selecciones volvieron a encontrarse en una Copa del Mundo. En Francia 1998 protagonizaron otro partido inolvidable que terminó igualado 2-2 tras el tiempo reglamentario. Inglaterra sufrió la expulsión de David Beckham, mientras que Argentina terminó imponiéndose desde el punto penal gracias a la destacada actuación del arquero Carlos Roa, avanzando a los cuartos de final.

Sin embargo, Inglaterra logró tomarse revancha en el Mundial de Corea y Japón 2002. Un solitario gol de David Beckham desde el punto penal fue suficiente para darle el triunfo por 1-0 a los europeos en un encuentro muy disputado, resultado que terminó siendo determinante en la eliminación temprana del conjunto dirigido por Marcelo Bielsa.

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El antecedente más reciente entre ambos equipos se remonta a noviembre de 2005, cuando disputaron un amistoso que terminó con victoria inglesa por 3-2. Argentina llegó a estar en ventaja gracias a las anotaciones de Hernán Crespo y Walter Samuel, pero en los minutos finales Michael Owen apareció con un doblete para completar una espectacular remontada de los Three Lions.

A lo largo de esta rivalidad también hubo varios empates de gran nivel, como el 0-0 registrado en Wembley en el año 2000 o las igualdades 2-2 en 1991 y 1974, además del 1-1 de 1977. Inglaterra, por su parte, también dejó su huella con victorias importantes en 1966, cuando ganó en los cuartos de final del Mundial disputado en casa, y en el amistoso de 1980, donde superó con autoridad a la entonces campeona del mundo.

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Ahora, más de veinte años después de su último enfrentamiento, argentinos e ingleses volverán a verse las caras con un objetivo inmenso en juego. La historia, las cuentas pendientes y el prestigio de dos gigantes del fútbol mundial volverán a estar sobre el césped. El vencedor no solo añadirá un nuevo capítulo a esta legendaria rivalidad, sino que también obtendrá el boleto para disputar la gran final del Mundial 2026 frente a una España que espera conocer a su último rival en la lucha por el título.