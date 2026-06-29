Gustavo Puerta, sensación de Colombia en el Mundial: equipo de Europa contemplaría su fichaje

La Selección Colombia ha tenido varias individualidades en alto nivel durante el Mundial 2026. Uno de ellos es Gustavo Puerta, a quien el entrenador Néstor Lorenzo le dio la confianza de ser titular en lugar de Richard Ríos, y ha respondido con grandes presentaciones en los tres partidos de la fase de grupos.

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Puerta fue el capitán de la Selección Colombia Sub-20 en el Mundial de la categoría que tuvo lugar en el país en 2023. Luego fue transferido al Bayer Leverkusen desde Bogotá F.C., tuvo un paso en calidad de préstamo por el Nuremberg de Alemania, Hull City de Inglaterra y su último año lo jugó con el Racing de Santander, club que compró parte de sus derechos deportivos, y en el que fue una de las piezas clave en el ascenso a primera división.

Tuvo su primera convocatoria con la absoluta de la Tricolor para la fecha FIFA de junio de 2025, juegos ante Perú y Argentina, aunque no sumó minutos. Su debut con la camiseta nacional fue en el amistoso contra Nueva Zelanda, en el que fue titular y disputó 61 minutos; luego volvió a jugar contra Australia, ambos partidos en noviembre de 2025.

Gustavo Puerta, en la mira de Europa

En los últimos días han surgido versiones que apuntan a que equipos en Italia como Roma o Atalanta se han fijado en el volante de 22 años. No obstante, el que parece tomar algo de más fuerza es el Porto de Portugal, equipo que estuvo muy pendiente de Puerta en el juego que enfrentó al equipo luso contra Colombia en Miami, por la última fecha del Grupo K.

Así reaccionó la prensa de Portugal luego del empate contra Colombia en el Mundial 2026

“Gustavo Puerta ha sido vinculado con el FC Porto, que busca un mediocampista alternativo a Froholdt. El centrocampista colombiano fue uno de los jugadores más destacados del Mundial de 2026, superando a Richard Ríos en la jerarquía de la selección colombiana”, menciona el diario Record de Portugal.

Puerta le costó a Racing de Santander poco menos de 3.5 millones de euros por la mitad de sus derechos deportivos al Bayer Leverkusen, que mantiene un porcentaje de los mismos. No obstante, el mismo diario Record mencionó que tiene una clausula de rescisión entre 16 y 17.5 millones de euros, monto que sería razonable para las arcas del Porto.

Además, la afición del Porto ve con buenos ojos la eventual llegada del colombiano a la institución e incluso ya tienen una especie de campaña para su fichaje. “Ha generado un movimiento en las redes sociales entre los seguidores del Porto, muchos de los cuales instan a la directiva del club a asegurar de inmediato al joven talento del Racing de Santander", agrega Record.

Puerta ha mostrado caracter con la Selección Colombia para asumir partidos de alta dificultad, exponiendo además sus condiciones como un volante moderno, recuperando balón y dando salida de juego. A continuación las estadísticas del colombiano en el Mundial.