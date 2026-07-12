¿Escándalo en Inglaterra? Cruce entre Tuchel y Bellingham, previo a la semifinal ante Argentina / Getty Images

Polémica en Inglaterra previo a las semifinales del Mundial 2026. A pesar de haber obtenido un trunfo valiosísimo sobre la Noruega de Erling Haaland en cuartos, las declaraciones post-partido dejaron entrever una rencilla entre Thomas Tuchel y Jude Bellingham.

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Aunque el entrenador alemán aseguró que el mediocampista es “un jugador de clase mundial en momentos cruciales”, no ocultó su molestia por el rendimiento del equipo en varios pasajes del encuentro disputado en Miami.

“No creo que haya sido un encuentro del más alto nivel, pero hemos encontrado una manera de llegar a semifinales y eso es lo más importante”, señaló inicialmente el DT ante los medios de comunicación.

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Y complementó de manera tajante: “No hay duda de que estoy feliz, porque hacen lo que haga falta para dar el siguiente paso. Pero mi mente analítica no está del todo satisfecha. Hemos tenido errores forzados que han mermado nuestra seguridad y hemos tenido suerte en la primera parte”.

Finalmente, Tuchel también apuntó al calor de Miami como un factor determinante a la hora de hacer un balance. “A algunos jugadores les ha costado lidiar con las altas temperaturas”, reconoció.

Jude Bellingham no se guarda nada y le responde a Tuchel

Luego de que se viralizaran las declaraciones de Thomas Tuchel, la prensa le pidió su opinión a Jude Bellingham, el héroe de la noche. El astro le respondió sin titubeos a su entrenador y pidió mantener “un ambiente positivo” al interior del grupo, por lo menos mientras se disputa la Copa del Mundo.

“Después del partido, Thomas fue crítico por el desempeño del equipo. ¿Eso pone en evidencia el estándar que tiene sobre ustedes y que pueden llegar más lejos para lo que viene?“, fue la pregunta que le hizo el periodista al astro del Real Madrid.

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Lo anterior incomodó al jugador de 23 años y respondió: “Capaz no sabe lo que es jugar en estas condiciones contra Haaland, Ødegaard, Nusa, Sørloth. No es fácil jugar contra un equipo así. Estamos tratando de crear un ambiente positivo... No puedes ganar todos los partidos manejando el balón y haciendo miles de pases, a veces ganas sucio y así lo hicimos”.

Finalmente, le extendió una felicitación al sacrificio de todo el equipo al término del partido en Miami. “Todos los jugadores han hecho un esfuerzo tremendo. Mis pensamientos y agradecimientos van para los que estuvieron ahí, que se esforzaron muchísimo una vez más”, expresó el 10.

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