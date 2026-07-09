Atención: esto se supo sobre el futuro de Néstor Lorenzo en la Selección Colombia

La eliminación de la Selección Colombia del Mundial 2026 abrió las puertas a que se comenzara a discutir en la opinión pública sobre la continuidad o no de Néstor Lorenzo al frente de la Tricolor. El argentino tiene contrato hasta diciembre de 2026, pero la duda surgió a partir de la dura derrota contra Suiza por penales en los octavos de final.

Se espera que el cuerpo técnico y varios jugadores lleguen este jueves 9 de julio a Bogotá. Parte de los futbolistas se quedó en Estados Unidos para entrar en su periodo de vacaciones, mientras que Lorenzo y su equipo de trabajo regresó a la capital, donde seguramente tendrá una reunión con los directivos de la Federación Colombiana de Fútbol para evaluar el desempeño en la Copa del Mundo.

¿Néstor Lorenzo seguirá en la Selección Colombia?

El Mundial ha dejado a varias selecciones sin entrenador, como el caso de Uruguay (Marcelo Bielsa), Ecuador (Sebastián Beccacece), Portugal (Roberto Martínez) o Croacia (Zlatko Dalić), entre otros. Justamente estos dos últimos nombres han sido postulados por la opinión pública para que se consideren de cara al futuro de la Selección Colombia.

No obstante, César Augusto Londoño, director de El Pulso del Fútbol y La Polémica de Caracol Radio, dio a conocer que Lorenzo seguirá al frente de la Tricolor, aunque no dio mayores detalles del tiempo o bajo qué condiciones.

“Les puedo confirmar que Néstor Lorenzo seguirá siendo el técnico de la Selección Colombia”, dijo Londoño en una publicación que hizo en sus redes sociales.

En la última declaración que dio Ramón Jesurún, presidente de la Federación Colombia de Fútbol, sobre el futuro de Lorenzo, dejó claro que iba a depender de la intención del técnico argentino, pues este tiene contrato hasta diciembre del presente año.

“Estamos felices con el profesor Lorenzo, es una persona seria, transparente, que tiene llegada al grupo de jugadores, que conoce el fútbol colombiano y se ha involucrado con gusto. Hay que pensar en lo que él quiera, en lo que él desee (...) Él está en un top de técnicos importantes a nivel Mundial, tendrá ofertas y opciones y hay que hacer una amalgama, conversar con él y tomar la decisión que sea lo mejor para el fútbol colombiano”, dijo Jesurún antes del Mundial.

¿Cuál ha sido el rendimiento de Lorenzo en la Selección Colombia?

Lorenzo llegó a mediados de 2022 y dirigió su primer partido ante Guatemala, en un amistoso que tuvo lugar en Estados Unidos. Desde entonces, alcanzó la final de la Copa América 2024, logró triunfos históricos ante Brasil y Argentina en Eliminatorias y terminó la Copa del Mundo con apenas un gol marcado, pero con la gran deuda de la falta de gol que él propiamente reconoció.

El saldo de Lorenzo es de 51 partidos dirigidos, en los que ha conseguido 31 victorias, 12 empates y 8 derrotas, con 96 goles anotados y 44 recibidos. Su porcentaje de rendimiento es del 68.3%.