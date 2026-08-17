Embajadora de Colombia en Haití no renunciará mientras se esclarezca escándalo de US$500.000

No han entrado US$500.000, hay manipulación en Cancillería: Embajadora de Colombia en Haití

Caracol Radio dio a conocer en primicia las inconsistencias que rodean la gestión administrativa de la embajadora de Colombia en Haití, Vilma Rocío Velásquez, relacionadas a 500.000 dólares pendientes de legalización y excesos de gastos sin justificaciones.

Por lo anterior, este domingo 16 de agosto, la diplomática informó a través de un comunicado a la opinión pública que dichas afirmaciones son de “extrema gravedad.

La denuncia, que habla de cuentas bancarias, cheques, transferencias a su cuenta personal y salidas de recursos sin soporte, según dijo, “deben ser verificadas y demostradas con documentos y pruebas”.

En el escrito, asegura que no se opone a ninguna investigación y añade que acudió a la Fiscalía para solicitar “el esclarecimiento de estas acusaciones” y de lo que ella asegura, sería una “posible filtración y divulgación de información falsa o tergiversada desde el interior de la Cancillería”.