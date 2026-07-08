Falcao tras eliminación de Colombia: “Nuestro fútbol no puede fomentar vagos, ni mediocridad”

La desazón que dejó la eliminación de la Selección Colombia del Mundial 2026 ha llevado a la crítica constructiva por parte de los propios miembros del plantel y de los externos. El combinado nacional cayó en penales ante Suiza y los cuestionamientos no se hicieron esperar.

También hubo autocrítica por parte del entrenador Néstor Lorenzo, quien aseguró que la falta de gol fue la que dejó a Colombia sin avanzar a cuartos de la competición. "Gracias porque se subieron a la ilusión que fuimos generando. Lo del gol, nos ha sucedido bastante en determinados momentos. En los partidos previos a la última fecha eliminatoria veníamos con falta de gol. A mí me interesa que el equipo juegue bien, que genere opciones.Es mucho y no convertir se paga“, dijo.

Falcao y una dura crítica a las estructuras del fútbol colombiano

El Tigre estuvo del lado de la Selección Colombia en cada uno de los estadios en los que jugó en la Copa del Mundo, en una faceta de comentarista para la cadena ESPN. Tras la eliminación, Falcao cuestionó diferentes aspectos del fútbol nacional, desde las bases, las actitudes o el hecho de que no haya una tercera división la estructura del campeonato.

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“Es una lástima por las oportunidades que tuvimos, no supimos capitalizarlas. En estas instancias en una competición como tal el rival tiene el nivel para no perdonarte y ha sido en los 11 metros, como muchas otras veces, se le ha cortado las alas a nuestro fútbol”, inició diciendo sobre lo que dejó el juego ante Suiza para ESPN.

Asimismo, hizo un llamado de atención para que no sigan ocurriendo decepciones: “Es algo que tenemos que trabajar en nuestro fútbol, en nuestros clubes, en selección, los futbolistas. No lo digo como una crítica. Tenemos que ser sensatos. Tenemos que darle mucha atención porque son muchas las decepciones. Sea en selección o en clubes”.

“Una vergüenza que se fomente la mediocridad y la vagancia”

“Nuestras formaciones tienen que mejorar, el énfasis, el cuidado, la atención, la infraestructura que se le deben dar a las inferiores. Lo mismo a las divisiones del fútbol colombiano, no puede ser que no tengamos una categoría C. Es una vergüenza, que nuestro fútbol no tenga competitividad y fomente mediocridad y vagancia; vagos, equipos que no invierten porque saben que no van a descender y que tienen presupuestos de primera división y le pagan una miseria a los jugadores y que lo único que genera es mediocridad en una institución y en los mismos futbolistas, porque saben que no va a pasar nada si son últimos. Nuestro fútbol merece algo más”, critició vehementemente el histórico delantero.

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Finalmente, valoró lo que ha hecho la dirigencia de la FCF con Jesurún, así como le agradeció a los jugadores: “Esta directiva de Ramón Jesurún ha mejorado. La Selección Colombia... le ha dado los medios, con sedes, estos jugadores están formándose en Colombia, en otros lados, un agradecimiento para ellos, pero nuestro fútbol no puede estar fomentado vagos, ni mediocridad, y quizá somo la única liga que no tiene 3ra división y cuarta división y perdemos muchos jugadores”.

¿Falcao apoya el proceso de Néstor Lorenzo?

En sus valoraciones, Falcao también aseguró que hay que darle continuidad a lo que se viene haciendo en la Selección Colombia con el técnico Néstor Lorenzo. El argentino tiene contrato hasta diciembre del presente año, pero la continuidad dependerá de lo que analicen las directivas y el propio entrenador.

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“Hoy Colombia demostró que con este grupo de trabajo de Néstor Lorenzo puede competir en una Copa del Mundo, de ilusionarnos y ganarse el respeto de los rivales y quizá hay que darle continuidad a esto que se está haciendo”, añadió El Tigre.