🔴 ⁠EN VIVO Noruega vs. Inglaterra minuto a minuto y transmisión del partido HOY cuartos de final

El Hard Rock Stadium de Miami será el escenario de uno de los encuentros más atractivos de los cuartos de final de la Copa Mundial 2026. Noruega e Inglaterra medirán fuerzas en un duelo que enfrentará a dos selecciones que llegan con la moral en alto tras superar exigentes pruebas en los octavos de final y que ahora buscarán un cupo entre las cuatro mejores del torneo.

La gran revelación del campeonato ha sido Noruega. El equipo dirigido por Stale Solbakken hizo historia al eliminar a Brasil con una contundente actuación liderada por Erling Haaland, consiguiendo así su primera clasificación a unos cuartos de final de una Copa del Mundo.

Le puede interesar: Lionel Scaloni sobre la eliminación de Colombia: “Pensábamos que podía estar acá con nosotros”

Previa del partido

El conjunto noruego, dirigido por Stale Solbakken, firmó una de las mayores sorpresas del campeonato al eliminar a Brasil, resultado que significó la primera clasificación de su historia a los cuartos de final de un gran torneo internacional. La victoria sobre una selección ubicada entre las cinco mejores del Ranking FIFA representa uno de los mayores logros del fútbol noruego y alimenta la ilusión de seguir haciendo historia.

No obstante, el reto será aún mayor frente a Inglaterra. Los escandinavos nunca han logrado vencer a una selección europea en una fase final de la Copa del Mundo, registrando dos empates y cuatro derrotas en sus seis enfrentamientos anteriores frente a equipos de la UEFA.

Por su parte, Inglaterra llega después de superar un exigente duelo frente a México. Los dirigidos por Thomas Tuchel consiguieron una victoria por 3-2 pese a disputar buena parte del encuentro con un hombre menos, soportando además la presión del Estadio Azteca y las condiciones de la altitud.

Le puede interesar: Falleció Jayden Adams, futbolista que jugó el Mundial 2026 con Sudáfrica

Con ese triunfo, los Three Lions alcanzaron su quinto cuarto de final consecutivo en un gran torneo internacional. Sin embargo, las estadísticas invitan a la cautela, ya que Inglaterra ha perdido cinco de sus últimos seis partidos de eliminación directa en la Copa del Mundo frente a selecciones europeas, incluida la derrota sufrida ante Francia en esta misma instancia durante la edición anterior. Ahora buscará romper esa tendencia y dar un paso más hacia el anhelado título mundial.

Nóminas Titulares

Noruega

Orjan Nyland, Julian Ryerson, Kristoffer Ajer, Torbjorn Heggem,David Moller Wolfe, Sander Berg, Patrick Berge, Martin Odegaard, Alexader Sørloth, Erling Haaland y Andreas Schjelderup.

Inglaterra

Jordan Pickford, Ezri Konsa,John Stones, Marc Guehi, Nico O’Reilly; Declan Rice, Elliot Anderson, Noni Madueke, Jude Bellingham, Anthony Gordon y Harry Kane.

Siga EN VIVO el minuto a minuto del partido