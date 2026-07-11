Mundial 2026: ¿Quién juega este 11 de julio? Horario y cómo seguir EN VIVO la definición de cuartos. Getty Images

Este sábado 11 de julio será una fecha definitiva en el Mundial 2026 y la última doble jornada que vivirán los aficionados del fútbol, antes de decirle adiós por cuatro años al campeonato más importante de selecciones.

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Tras la definición del primer cuadro de semifinales que disputarán Francia y España, los duelos de Noruega vs. Inglaterra y Argentina vs. Suiza definirán la segunda llave, así como los equipos que estarán de alguna manera u otra en el podio de la competencia.

Mundial 2026: ¿A qué horas son los partidos del 11 de julio?

Este sábado 11 de julio en el Mundial 2026 se juegan dos partidos clave, en las siguientes ciudades y en este horario para Colombia:

Noruega vs. Inglaterra en Miami, a partir de las 4:00 p. m.

en Miami, a partir de las 4:00 p. m. Argentina vs. Suiza en Kansas City, a partir de las 8:00 p. m.

Dos platos fuertes futbolísticos, ambos con la presencia de figuras reconocidas en la élite del fútbol internacional. A primera hora, un duele clave entre dos delanteros con una efectividad inigualable de cara al arco, Erling Haaland por el lado escandinavo y Harry Kane para los ingleses.

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En el segundo encuentro, Argentina buscará dar un paso más en la defensa del título de Qatar 2022, con un Lionel Messi más conectado que nunca con las redes contrarias.

Suiza, que sorprendió eliminando a Colombia, tiene también sus armas en un organizador de juego eficiente como Granit Xhaka, una defensa sólida y ordenada, además de un delantero veloz como Breel Embolo.

¿Cómo está la tabla de goleadores del Mundial 2026?

Los dos últimos partidos de los cuartos de final del Mundial 2026 pueden ser claves en la lucha por el Botín de Oro, pues dos de los jugadores que lideran la tabla de anotaciones verán acción por separado.

Se trata de Lionel Messi, goleador actual del Mundial junto a Kylian Mbappé, con ocho goles cada uno, quien tendrá oportunidad de desempatar la marca ante Suiza. En la otra llave Erling Haaland está solo un paso detrás con 7 anotaciones y un duelo imperdible ante la defensa inglesa y el portero Jordan Pickford.

¿Cómo seguir EN VIVO los partidos del 11 de julio en el Mundial 2026?

Podrá seguir en vivo los partidos del 11 de julio en el Mundial 2026 a través de la transmisión de El Fenómeno del Fútbol de Caracol Radio y también el minuto a minuto con todas las acciones de juego por la página web Caracol Deportes.

Por otro lado, puede ver los partidos por medio de las señales de televisión DirecTV, Caracol TV, RCN, Win Sports y Disney +.