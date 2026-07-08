¿Juan Fernando Quintero se retira de la Selección? Esto dijo el jugador tras eliminación de Colombia

La Selección Colombia dijo adiós a la Copa Mundial de la FIFA 2026, tras caer en la tanda de penales contra la Selección de Suiza. Las dos selecciones manejaron el partido en distintos momentos, teniendo oportunidades de irse arriba en el marcador; sin embargo, los 90 minutos reglamentarios terminaron en empate, obligando el tiempo extra.

En los 30 minutos restantes, el partido no cambió de ritmo, y Colombia tuvo la oportunidad de liquidar el encuentro al minuto 114 con una llegada de Jamintón Campaz que terminó yéndose por encima del arco. El 0-0 al final de los 120 minutos obligó la tanda de penaltis que dejó a Suiza como el clasificado a la siguiente ronda.

Una vez finalizado el encuentro, Juan Fernando Quintero, quien ingresó al segundo tiempo y logró desequilibrar la defensa suiza, dio su balance del juego y dio indicios de lo que podría ser su retiro de la Selección Colombia.

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Juan Fernando Quintero sobre la eliminación de Colombia

Quiintero fue el mejor calificado de Colombia, con un puntaje de 8.3 según Sofascore. El jugador ingresó al minuto 66 en reemplazo de James Rodríguez, y posterior al encuentro, Quintero analizó la eliminación asegurando que: “Creo que no nos podemos acomodar a estas situaciones; obviamente estamos dolidos por la situación, no nos vamos a reprochar nada”.

Igualmente, analizó el juego: “Fue un partido muy difícil, hacer un análisis hoy es demasiado difícil, después de este sentimiento y esta frustración, pero también fueron los penales y eso hace parte del fútbol. Seguramente el pasito de más es hacer el gol en los penales, porque creo que fue un partido de igual a igual y es el fútbol”.

Finalmente, dejó un interrogante sobre su posible continuidad en la Selección Colombia: “Seguramente para los que se quedan, que tengan la oportunidad y que sean conscientes de que a veces no alcanza, y que, bueno, que lleven y tengan esa oportunidad de llevar al siguiente nivel a Colombia y que nunca podamos reprocharnos o pensar que siempre nos falta algo”.

¿Cuántos años tiene JuanFer Quintero?

Juan Fernando Quintero tiene 33 años; debutó con la selección Colombia hace 14 años. Desde ese momento ha disputado 53 partidos con la ‘Tricolor’, 11 de ellos en Copas del Mundo, donde ha anotado en dos oportunidades.

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