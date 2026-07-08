¿Cuánto ganó la Selección Colombia por su participación en el Mundial 2026 pese a quedar eliminada? Getty Images

Con la anotación del suizo Rúben Vargas en la tanda de penales de octavos de final, terminó el sueño mundialista de la Selección en 2026. Aunque las expectativas dictaban una participación histórica, la ‘Tricolor’ abandona la competición antes de lo esperado.

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Pese a la sorpresiva eliminación, el sistema del torneo garantiza a Colombia un premio económico considerable, que, aunque no logra paliar el dolor de la derrota, servirá a futuro para seguir consolidándose como una potencia futbolística en crecimiento.

¿Cuánto ganó Colombia en premios en el Mundial 2026?

Gracias al formato definido por la FIFA para la premiación económica en el Mundial 2026 de Norteamérica, Colombia alcanzó a embolsarse una suma importante tras llegar a participar en dos fases de eliminación directa.

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Así las cosas, los premios económicos acumulados por la Selección Colombia fueron los siguientes:

Preparación y gastos logísticos: $2,5 millones de dólares

Fase de grupos: $10 millones de dólares

Dieciseisavos de final: $11 millones de dólares

Octavos de final: $15 millones de dólares

Bajo esta suma, el monto final que se lleva Colombia de la competencia es de 38,5 millones de dólares, que al cambio actual equivalen a poco más de $127.000 millones de pesos colombianos.

¿Cuánto dinero dejó de ganar Colombia por la derrota ante Suiza?

En ese sentido, de acuerdo con los premios definidos por la FIFA para cada una de las fases de la Copa del Mundo, tras quedar eliminada ante Suiza, Colombia dejó de ganar $4 millones de dólares adicionales, al no recibir los $19 millones correspondientes a los ganadores de cuartos de final.

Además, los premios van mejorando para quienes llegan a las semifinales, asegurando un lugar en el podio:

Cuarto lugar: $27 millones de dólares

Tercer lugar: $29 millones de dólares

Subcampeón: $33 millones de dólares

Campeón: $50 millones de dólares

Partidos de cuartos de final en el Mundial 2026

Así se jugarán los partidos de cuartos de final del Mundial 2026 con fecha y hora de Colombia

Jueves 9 de julio

Francia vs. Marruecos - 3:00 p.m., Gillette Stadium, Boston.

Viernes 10 de julio

España vs. Bélgica - 2:00 p.m., SoFi Stadium, Los Ángeles

Sábado 11 de julio

Noruega vs. Inglaterra - 4:00 p.m., Hard Rock Stadium, Miami.

- 4:00 p.m., Hard Rock Stadium, Miami. Argentina vs. Suiza - 8:00 p.m., Arrowhead Stadium, Kansas City.

¿Cómo ver EN VIVO los cuartos de final del Mundial 2026?

Usted puede seguir EN VIVO los partidos de cuartos de final del Mundial 2026 escuchando la transmisión de El Fenómeno del Fútbol de Caracol Radio y el minuto a minuto del encuentro en la página web de este mismo medio, en la sección deportes.

Por otro lado, podrá ver los partidos por medio de las señales de televisión de RCN, Caracol TV, DirecTV y Disney +.

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