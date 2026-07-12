Tabla de goleadores del Mundial 2026: Bellingham iguala a Kane y se pone a tiro de Mbappé y Messi. (Photo by Chris Brunskill/Fantasista/Getty Images) / Chris Brunskill/Fantasista

Jude Bellingham se ha metido en la pelea por convertirse en el goleador del Mundial 2026, luego de firmar un espectacular doblete ante Noruega, el cual sirvió para sentenciar la clasificación de la Selección Inglaterra a las semifinales del certamen.

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Bellingham, como en octavos contra México, se echó a Inglaterra a la espalda. Empató el partido tras recibir un buen pase de Gordon, recortar a dos defensores en el área y chutar cruzado. La banca noruega protestó que el balón había tocado el cable de la ‘spidercam’ que sobrevuela el césped, pero la FIFA aseguró en un comunicado posterior que el sensor del esférico no mostró que existiera ese contacto.

Sin ocasiones extremadamente claras, Inglaterra consiguió deshacerse progresivamente de ese control noruego y acabó mejor los noventa minutos, pero sin gol. Situación que cambió en el amanecer del tiempo extra.

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Todo comenzó con un regalo de Nyland, uno de los mejores jugadores noruegos en lo que va de Mundial. El guardameta no alcanzó a atajar un chut potente de Morgan Rogers desde fuera del área y su rechazo fue aprovechado por Bellingham para anotar su sexto tanto en el campeonato y llevar el éxtasis a la hinchada inglesa.

Tabla de goleadores del Mundial 2026