La selección Colombia quedó eliminada del Mundial 2026 tras caer en la tanda de penaltis contra Suiza. El equipo de Néstor Lorenzo no logró vencer a la selección de Suiza en los 90 minutos reglamentarios y obligó al alargue y, posteriormente, a los lanzamientos desde el punto blanco.

Al igual que en los partidos de las fases anteriores, el entrenador argentino destacó que la falta de definición era el gran problema que tenía que resolver el equipo, y en la rueda de prensa tras la eliminación reiteró que esto fue lo que le faltó a Colombia durante el duelo contra Suiza

Tras la eliminación de la Copa del Mundo, se comenzó a evaluar la posibilidad de un cambio en la dirección técnica de la selección; sin embargo, Lorenzo aún tiene contrato vigente con la Federación Colombiana de Fútbol.

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¿Hasta cuándo tiene contrato Néstor Lorenzo con la Selección Colombia?

De acuerdo con el portal de datos y estadísticas deportivas Transfermarkt, el contrato del seleccionador de Colombia vence a finales del mes de julio, es decir, en poco menos de un mes. Sin embargo, existen distintas versiones sobre la expiración de su contrato, pues hay fuentes que aseguran que el vínculo se extendería hasta diciembre del año vigente.

Sobre el tema de la continuidad de Lorenzo, Ramón Jesurún habló, previo al Mundial, en el VBar Caracol:

“Hay que pensar en lo que él quiera, en lo que él desee. Yo no puedo eludir la respuesta y es que el comportamiento en el Mundial va a ser preponderante, así que esperemos las vicisitudes. Él está en un top de técnicos importantes a nivel mundial, tendrá ofertas y opciones y hay que hacer una amalgama, conversar con él y tomar la decisión que sea lo mejor para el fútbol colombiano”.

Hasta el momento, la Federación Colombiana no ha entregado detalles sobre el futuro de Néstor Lorenzo en la dirigencia de la selección, por lo que se espera un comunicado oficial sobre lo que viene para la ‘Tricolor’.

Estadísticas de Néstor Lorenzo con la Selección Colombia

Néstor Lorenzo asumió la dirección técnica de la Selección Colombia en julio de 2022, y logró el que era su principal objetivo, que era meter al equipo al Mundial 2026. Hasta el último partido frente a Suiza, estas son las estadísticas que deja su dirección: