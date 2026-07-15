Gustavo Puerta, en el top 10 de los mejores jugadores sub-23 del Mundial 2026: Así quedó el listado

Faltan pocos días para que finalice la Copa Mundial de la FIFA 2026; comienzan a conocerse estadísticas y resultados de los jugadores participantes, los cuales empiezan a marcar, entre otras cosas, a los jugadores más destacados de la competición.

Uno de ellos fue publicado en las últimas horas por el CIES Football Observatory, el instituto de estudios del deporte, que reportó los jugadores menores de 23 años con mejor desempeño en el Mundial. Dentro del listado aparecen representantes de Paraguay, España y un único colombiano, Gustavo Puerta, quien ha despertado el interés en el mercado de fichajes.

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Gustavo Puerta entre los mejores jugadores sub-23 del Mundial

El nivel de Gustavo Puerta en el mundial ha sido elogiado en múltiples oportunidades, nacional e internacionalmente, y fue una de las grandes revelaciones de la Selección Colombia. El volante se quedó con la titularidad en el Mundial, por encima de Richard Ríos, que había sumado más minutos con el equipo de mayores.

El buen nivel fue reflejado en la posición del jugador dentro del listado de los mejores futbolistas sub-23 del Mundial. Puerta se ubica séptimo en el ranking, con un índice de rendimiento de 80.3, y presentando mejor rendimiento que el promedio de los jugadores de su posición en estadísticas como finalización, creación de oportunidades, defensa y ataque aéreo.

El listado es dominado por Julio Enciso, jugador de Paraguay, Lamine Yamal, Pau Cubarsí, finalista con España, entre otros. Y superando a Ayyoub Bouaddi, de Marruecos, Alessandro Circati, de Australia e Ibrahim Maza de Argelia.

Julio Enciso (Paraguay) Lamine Yamal (España) Ime Okon (Sudáfrica) Pau Cubarsí (España) Alex Freeman (Estados Unidos) Luc de Fougerolles (Canadá) Gustavo Puerta (Colombia) Ayyoub Bouaddi (Marruecos) Alessandro Circati (Australia) Ibrahim Maza (Argelia)



