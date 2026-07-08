Argentina y Enzo Fernández consiguieron marca única en la historia de los mundiales: ¿cuál?

Gol de Enzo Fernández en el Argentina vs. Egipto por octavos del Mundial 2026. Foto: Getty Images. / Michael Regan - FIFA

Este martes, 7 de julio, la Selección Argentina avanzó a los cuartos de final del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 tras derrotar al combinado nacional de Egipto, comandado por Mohamed Salah, 3-2 en un partido agónico.

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Aunque el resultado muestra tres tantos argentinos, la realidad es que el cuadro dirigido por Lionel Scaloni sufrió todo el trámite, pues llegó, a solo 15 minutos del final, a ir perdiendo 2-0.

Sin embargo, genialidades de ‘Cuti’ Romero, Lionel Messi y Enzo Fernández en el cierre del partido, le dieron a la ‘albiceleste’ el boleto para los cuartos de la competencia en donde se verán las caras contra la Selección de Suiza, que eliminó en el último partido de la fecha a la Selección Colombia.

Argentina, protagonista de un hito histórico en el Mundial 2026 por medio de Enzo Fernández

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Ahora, más allá de que lo relevante del hecho es el resultado de los comandados por Lionel Messi, también lo es el hecho de que el gol de Enzo Fernández hizo historia, y así lo confirmó la FIFA. Le contamos por qué.

Luego de que el partido finalizará, unas horas después, la FIFA anunció por medio de sus redes sociales, que el gol que anotó Enzo Fernández, volante que milita en el Chelsea de Inglaterra, fue el gol número 3.000 que se marcó en toda la historia de las Copas del Mundo.

Y qué mejor para la narrativa de esta historia que haberlo marcado en el contexto en el que se hizo.

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Finalmente, cabe recordar, que aunque Enzo Fernández no es un jugador goleador dentro de la selección, sí ha marcado tantos relevantes con la camiseta de Argentina dentro de los cinco que ha hecho: este contra Egipto, y el que metió contra México en Qatar 2022.

Vea el gol de Enzo Fernández:

Así lo anunció la FIFA:

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