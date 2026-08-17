Renunció Andrés Camilo Pardo a la vicepresidencia de la ANI tras dos días en el cargo. Foto: suministradas

Andrés Camilo Pardo Jiménez renunció a la Vicepresidencia Corporativa de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), dos días después de haber asumido el cargo. Su nombramiento se había hecho el pasado 14 de agosto.

Su salida se conoció tras circular fotos junto al exministro Guillermo Alfonso Jaramillo. Foto: Facebook/Camilo Pardo Ampliar Su salida se conoció tras circular fotos junto al exministro Guillermo Alfonso Jaramillo. Foto: Facebook/Camilo Pardo Cerrar

En su carta de renuncia, fechada el 16 de agosto, Pardo agradeció al presidente Abelardo de la Espriella por haberlo tenido en cuenta para el cargo y afirmó que “la responsabilidad podrá terminar, pero el compromiso con Colombia permanece”. El funcionario no dio a conocer públicamente las razones de su salida.

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Días antes de su renuncia, circularon fotografías de Pardo junto al exministro de Salud Guillermo Alfonso Jaramillo, lo que habría generado cuestionamientos desde sectores cercanos al Gobierno sobre una presunta cercanía con la administración anterior. Esta posible relación entre las fotografías y la renuncia no ha sido confirmada ni por Pardo ni por el Gobierno.

Se trata del tercer nombramiento que se revierte en el Gobierno de De la Espriella en circunstancias similares. Antes había ocurrido con Carlos Eduardo Sepúlveda, designado inicialmente para el Departamento Nacional de Planeación (DNP) y reemplazado por Julián Buitrago tras conocerse su participación en la construcción del Plan Nacional de Desarrollo del gobierno de Gustavo Petro, y con Magda Yolima Amaya Arévalo, nombrada secretaria general del Ministerio de las TIC.

Estas salidas se dan después de que el presidente De la Espriella pidiera a su gabinete revisar los antecedentes de los funcionarios en proceso de nombramiento. “Si encuentra situaciones incompatibles con nuestros principios y lineamientos, proceda de conformidad. Los cargos públicos exigen coherencia, idoneidad y compromiso absoluto con el país”, señaló el mandatario a la ministra de las TIC, Alexandra Falla, en referencia a un caso anterior.