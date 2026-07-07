🔴EN VIVO Argentina vs. Egipto: transmisión y minuto a minuto del partido HOY

Argentina afronta un nuevo desafío en el Mundial 2026 con el objetivo de seguir defendiendo el título conquistado hace cuatro años. Aunque sufrió más de lo esperado en la ronda anterior y necesitó el tiempo extra para avanzar, el equipo dirigido por Lionel Scaloni mantiene una impresionante racha de victorias consecutivas y llega fortalecido por sus recientes resultados en escenarios neutrales, donde ha mostrado una gran solidez.

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Del otro lado estará una selección de Egipto que ya hizo historia al superar por primera vez una fase eliminatoria de una Copa del Mundo. Los dirigidos por Hossam Hassan han demostrado ser un equipo competitivo durante el torneo, con partidos muy equilibrados y una defensa que les ha permitido mantenerse con vida incluso en encuentros de alta exigencia.

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El historial y los antecedentes favorecen ampliamente a Argentina, que además busca convertirse en uno de los pocos campeones defensores capaces de alcanzar nuevamente las instancias decisivas del Mundial. Sin embargo, Egipto intentará romper los pronósticos y convertirse en una de las selecciones africanas que han logrado instalarse entre las ocho mejores del campeonato.

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