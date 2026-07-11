Xhaka, luego del triunfo ante Colombia: “Fue un momento que no olvidaré y podré escribir un libro” . (Photo by Jared C. Tilton - FIFA/FIFA via Getty Images) / Jared C. Tilton - FIFA

La Selección de Suiza se encuentra a puertas de concretar una presentación histórica en el campeonato del mundo. Luego de vencer a Colombia en la tanda de penales, el cuadro europeo se alista para el duelo ante Argentina, que podría desencadenar en su llegada a las semifinales del certamen.

Lea también acá: ¿Cuándo y a qué hora seguir a Lionel Messi en el partido Argentina vs Suiza por el Mundial 2026?

Frente a la gesta que se podría producir, el capitán Granit Xhaka habló en conferencia de prensa sobre lo que fue el inolvidable triunfo ante la Tricolor y reconoció que se trata de uno de los momentos más especiales de su extensa carrera.

“Fue un gan alivio haber llegado a estos cuartos de final... Sabemos exactamente lo difícil que fue este camino, especialmente para nosotros dos (Xhaka y el entrenador Murat Yakin). Las emociones me parecen muy bonitas, muy positivas, y son aún más bonitas cuando se pueden celebrar juntos”, sentenció el jugador de 33 años.

Posteriormente, complementó su discurso con suma emotividad: “Para mí fue un momento que no olvidaré y que, por supuesto, podré escribir en un libro de mi todavía joven carrera”.

Le puede interesar: FCF rechaza amenazas contra Jaminton Campaz: “Ningún deportista debe ser objeto de intimidación”

Más declaraciones de Granit Xhaka

Por otro lado, el capitán Granit Xhaka dijo que admira la mentalidad de las selecciones sudamericanas, y que Argentina, su rival mañana en los cuartos de final del Mundial, es un buen ejemplo “por el hambre de ganar que tiene”.

“Soy un gran fan de los equipos latinos por la mentalidad que tienen. Lo dan todo hasta en los entrenamientos y eso es lo que tenemos que tener nosotros, hay que tener hambre de ganar partidos y Argentina es un buen ejemplo de eso”, afirmó en la conferencia de prensa oficial previa al partido que se disputará en el Arrowhead de Kansas City.

Entérese de: “La Selección Colombia se arruga en los penales”: debate en El VBAR frente al decepcionante balance

Xhaka, junto a Ricardo Rodríguez son los únicos jugadores del actual plantel suizo que se enfrentaron a Argentina en el Mundial de Brasil 2014, cuando la Albiceleste se impuso en la prórroga gracias a un gol de Ángel di María, pero el capitán suizo no quiere hablar de revancha.

“En 2014 jugué mi primera Copa del Mundo y el partido contra Argentina no fue el momento más agradable. Jugamos bastante bien, pero encajamos el gol en el minuto 118. Deberíamos haber marcado nosotros y esta vez creo que vamos a ganar. Esta es una nueva generación y el fútbol suizo ha mejorado muchísimo”, aseveró el centrocampista, que aseguró que no hablan de “venganza”, porque se tratan de “equipos muy diferentes”.

“Es un privilegio jugar aquí. Es uno de los mejores momentos de mi carrera. Después de 72 años, que Suiza juegue unos cuartos y contra los campeones del mundo, me llena de orgullo. Pero no estamos aquí solo para estar en la cancha. Vamos a dar lo mejor de nosotros”, recalcó.