“La Selección Colombia se arruga en los penales”: debate en El VBAR frente al decepcionante balance

La Selección Colombia se despidió prematuramente del Mundial 2026, luego de caer 4-3 en los penales ante Suiza en los octavos de final. Llegó a su fin la historia de un equipo que permaneció invicto a lo largo del certamen, pero que una vez más no pudo en la tanda definitiva.

Dávinson Sánchez, de gran nivel en la Copa, y Cucho Hernández terminaron desperdiciando los cobros que significaron la eliminación tricolor, frente a una Suiza que tan solo tuvo el fallo de Manuel Akanji. Ahora los europeos se medirán con Argentina en cuartos de final, mientras que la Selección regresa a casa.

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“La Selección Colombia se arruga en los penales”

Frente a lo ocurrido en el Estadio BC Place de Vancouver se debatió en El VBAR. Los panelistas coincidieron en que fue un resultado decepcionante por lo que había mostrado el equipo en anteriores partidos, pero frente a la fragilidad mental no se esperaba un resultado diferente.

Es por lo anterior que Mauricio Gómez expresó: “Esto es sencillo y me molesta como colombiano. Cuando el partido se acaba en el tiempo regular más la reposición y se va a penales, yo dije: ‘Eliminado Colombia’. A eso nos acostumbró la Selección Colombia, porque se arruga en los penales en cualquier competición. Ha pasado en Copa América y campeonatos del mundo. Colombia no tiene la fortaleza mental para afrontar el reto de una definición en tanda de penales. Es un tema mental”.

Y complementó al respecto: “Por eso decimos que Agentina clasifica como lo está haciendo porque le sobra cojones, mentalidad, personalidad, carácter, jerarquía y nada de eso tiene Colombia en la tanda de penales. Siempre se arruga”.

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Decepcionante balance de la Selección Colombia en la tanda de penales

En los últimos once años, la Selección Colombia ha disputado siete tandas de penales, dos en Mundiales de fútbol y las cuatro restantes por Copas América. De ellas, en tan solo dos se obtuvo la victoria, balance pobrísimo para un equipo que se acostumbró a disputar fases finales.

Copa América 2015 (cuartos de final): Argentina 5-4 Colombia / Erraron Luis Fernando Muriel, Camilo Zúñiga y Jeison Murillo.

Argentina 5-4 Colombia / Erraron Luis Fernando Muriel, Camilo Zúñiga y Jeison Murillo. Copa América 2016 (cuartos de final): Colombia 4-3 Perú / Primera victoria en una tanda de penales.

Colombia 4-3 Perú / Primera victoria en una tanda de penales. Mundial 2018 (octavos de final): Inglaterra 4-3 Colombia / Erraron Matheus Uribe y Carlos Bacca.

Inglaterra 4-3 Colombia / Erraron Matheus Uribe y Carlos Bacca. Copa América 2019 (cuartos de final): Chile 5-4 Colombia / Erró William Tesillo.

Chile 5-4 Colombia / Erró William Tesillo. Copa América 2021 (cuartos de final): Colombia 4-2 Uruguay / Segunda victoria en una tanda de penales.

Colombia 4-2 Uruguay / Segunda victoria en una tanda de penales. Copa América 2021 (semifinales): Argentina 3-2 Colombia / Erraron Dávinson Sánchez, Yerry Mina y Edwin Cardona.

Argentina 3-2 Colombia / Erraron Dávinson Sánchez, Yerry Mina y Edwin Cardona. Mundial 2026 (Octavos de final): Suiza 4-3 Colombia / Erraron Dávinson Sánchez y Cucho Hernández.

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