Néstor Lorenzo tras la eliminación de Colombia del Mundial: “No convertir goles se paga”

La Selección Colombia se volvió a quedar en unos octavos de final de un Mundial por penales, así como en el 2018 lo hizo contra Inglaterra. Esta vez fue Suiza el que apagó la ilusión de la Tricolor en una Copa del Mundo, tras el 4-3 en la definición en Vancouver, Canadá.

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El combinado nacional volvió a carecer en esta competición de un mal conocido: la falta de gol. En los partidos determinantes ante Portugal y Suiza, si bien se generaron oportunidades, no hubo efectividad de cara al arco y esto costó. De hecho, ante Congo en la fase de grupos, la victoria fue apenas por 1-0, a pesar de haber tenido muchas opciones de gol.

¿Qué dijo Lorenzo tras la eliminación de Colombia del Mundial?

El entrenador argentino se refirió a la eliminación del combinado nacional de la Copa del Mundo. No ocultó que el mayor problema de este equipo fue no haber convertido, así como se refirió al cambio de Jhon Arias y agradeció a los que se sumaron a la ilusión.

Sobre el cambio de Jhon Arias, comentó: “Teníamos miedo de que nos quedáramos con uno menos y la energía también (fue crucial en el cambio). Aparte cambiamos de sistema también, pasamos a un 4-2-3-1, teníamos que preocuparlos a ellos, Campaz la tuvo y lamentablemente no se dio”.

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“La falta de gol se paga”

“Sin duda que hacer gol”, dijo sobre lo que le había faltado a la Tricolor en el partido. “El partido, sabíamos que iba a ser cerrado, táctico y parejo. De todas maneras, creo que merecimos un poco más con las opciones que tuvimos, sabíamos que iba a ser así. A medida que se fue alargando el juego, los equipos fueron perdiendo energía y terminamos en los penales”. agregó.

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Finalmente, comentó: Gracias porque se subieron a la ilusión que fuimos generando. Lo del gol, nos ha sucedido bastante en determinados momentos. En los partidos previos a la última fecha eliminatoria veníamos con falta de gol. A mí me interesa que el equipo juegue bien, que genere opciones. Es mucho y no convertir se paga. En la última fecha eliminatoria hicimos 9 goles, se abre el arco, los muchachos están más finos, son goleadores de liga, no hay nada que reprochar, a veces entra y a veces no. Este Mundial ha mostrado una calidad de arqueros impresionante.

¿Lorenzo dejará el cargo de DT de la Selección Colombia?

En la rueda de prensa no hubo espacio para que le preguntara a Lorenzo por su continuidad en el banquillo de la Selección Colombia. Sin embargo, es claro que los directivos de la Federación Colombiana de Fútbol, en cabeza del presidente, Ramón Jesurún, entrarán a evaluar si sigue o no al frente del equipo.

“Hay que pensar en lo que él quiera, en lo que él desee. Yo no puedo eludir la respuesta y es que el comportamiento en el Mundial va a ser preponderante, así que esperemos las vicisitudes. Él está en un top de técnicos importantes a nivel Mundial, tendrá ofertas y opciones y hay que hacer una amalgama, conversar con él y tomar la decisión que sea lo mejor para el fútbol colombiano”, fueron las palabras de Jesurún previo al Mundial sobre la continuidad de Lorenzo en la Tricolor.

Lo cierto es que Lorenzo tiene contrato con la Federación Colombiana de Fútbol hasta diciembre de 2026. Se ha especulado con la intención de una renovación, así como con ofertas que pueda llegar a valorar el entrenador para continuar su carrera. Los próximos días serán claves para definir este asunto.