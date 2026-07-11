Haaland - Kane: Prográmese con Noruega vs Inglaterra en cuartos de final de la Copa del Mundo 2026

El Hard Rock Stadium de Miami será el escenario de uno de los encuentros más atractivos de los cuartos de final de la Copa Mundial 2026. Noruega e Inglaterra medirán fuerzas en un duelo que enfrentará a dos selecciones que llegan con la moral en alto tras superar exigentes pruebas en los octavos de final y que ahora buscarán un cupo entre las cuatro mejores del torneo.

La gran revelación del campeonato ha sido Noruega. El equipo dirigido por Stale Solbakken hizo historia al eliminar a Brasil con una contundente actuación liderada por Erling Haaland, consiguiendo así su primera clasificación a unos cuartos de final de una Copa del Mundo.

Previa del partido

Sofascore Ampliar Sofascore Cerrar

El conjunto escandinavo logró uno de los triunfos más importantes de su historia al derrotar a una selección ubicada entre las cinco mejores del Ranking FIFA, consolidándose como una de las grandes sorpresas del certamen.

Sin embargo, el reto para los noruegos será aún mayor frente a Inglaterra. Los antecedentes no favorecen a Noruega, que nunca ha logrado vencer a una selección europea en un partido mundialista, registrando dos empates y cuatro derrotas en sus seis enfrentamientos de este tipo.

Le puede interesar: Mateo García, previo a la pretemporada de Millonarios: “Hay poco para hablar y mucho por demostrar”

Por su parte, Inglaterra llega fortalecida después de superar una complicada prueba frente a México en los octavos de final. El equipo dirigido por Thomas Tuchel consiguió una victoria por 3-2 en el Estadio Azteca pese a jugar gran parte del encuentro con un hombre menos, soportar la presión de la afición local y adaptarse a la altitud de Ciudad de México.

Los Three Lions alcanzaron así su quinto cuarto de final consecutivo en un gran torneo internacional y mantienen una racha positiva de seis victorias y un empate en sus últimos siete compromisos.

No obstante, las estadísticas también muestran un aspecto preocupante para los ingleses: han perdido cinco de sus últimos seis partidos de eliminación directa en la Copa del Mundo frente a selecciones europeas, incluyendo la derrota sufrida ante Francia en esta misma instancia durante la edición anterior.

Sofascore Ampliar Sofascore Cerrar

Posibles nóminas titulares

Noruega

Orjan Nyland, Julian Ryerson, Kristoffer Ajer,Torbjorn Heggem,David Moller Wolfe, Sander Berg, Patrick Berge, Martin Odegaard, Alexader Sørloth, Erling Haaland y Antonio Nusa.

Le puede interesar: Xhaka, luego del triunfo ante Colombia: “Fue un momento que no olvidaré y podré escribir un libro”

Inglaterra

Jordan Pickford, Ezri Konsa,John Stones, Marc Guehi, Nico O’Reilly; Declan Rice, Elliot Anderson, Bukayo Saka, Jude Bellingham, Anthony Gordon y Harry Kane.

Fecha y hora del partido

El partido se llevará a cabo el próximo viernes 3 de Julio en el Hard Rock Stadium en la ciudad de Miami a partir de las 4:00 p.m. hora Colombia. Y usted podrá seguir la transmisión del partido EN VIVO a través de El Fenómeno del Fútbol y con el minuto a minuto a través del portal web de Caracol Radio.