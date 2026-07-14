Árbitro Argentina vs. Inglaterra: FIFA confirmó terna arbitral para la semifinal del Mundial 2026

Comienza la fase final de la Copa del Mundo 2026; este martes 14 de julio se disputa la primera semifinal entre Francia y España, y el miércoles 15 de julio se jugará la segunda llave entre Inglaterra y Argentina.

El partido entre Inglaterra y Argentina se disputará en el Mercedes Benz Stadium de la ciudad de Atlanta, con capacidad para más de 70 mil espectadores. Y será un juego que reúna a dos de las mejores selecciones del mundo, y que dejará al segundo clasificado a la gran final.

Le puede interesar: Confirmado el árbitro para Francia vs. España en la semifinal de la Copa del Mundo 2026

Árbitro para el partido Argentina vs. Inglaterra

En las últimas horas, la FIFA confirmó la terna arbitral que estará en el partido entre Argentina e Inglaterra, que se espera que tenga un ambiente tenso debido a los antecedentes históricos entre ambos equipos.

Por esta razón, la FIFA designó un cuerpo arbitral conformado por algunos de los mejores. El juez central será el estadounidense Ismail Elfath, quien ha dirigido en tres oportunidades en esta Copa del Mundo, dos de la fase de grupos: Países Bajos vs. Japón (2-2), España vs. Uruguay (1-0) y en uno de octavos de final: Noruega contra Brasil (2-1), donde únicamente amonestó a Neymar en el final del partido.

Elfath es un viejo conocido para la selección argentina, pues fue el cuarto árbitro de la final entre Argentina y Francia en el Mundial de Qatar 2022.

Le puede interesar: Jude Bellingham iguala en el Mundial 2026 un histórico récord de James Rodríguez: ¿De qué se trata?

La terna arbitral para Argentina vs. Inglaterra

Además de Ismail Elfath, la terna arbitral está conformada por otros dos estadounidenses y dos árbitros italianos.

Asistente 1: Corey Parker (Estadounidense)

Asistente 2: Kyle Atkins (Estadounidense)

Cuarto árbitro: Maurizio Mariani (Italia)

Quinto árbitro: Daniele Bindoni (Italia)