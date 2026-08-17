Promoverán una moción de censura contra el ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán

Bogotá

El Congresista Alejandro Toro anunció que promoverá este martes 18 de agosto ante la Cámara de Representantes una moción de censura contra el ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, con el propósito de que responda políticamente por su actuación y por las eventuales omisiones en el cumplimiento de las funciones propias de su cargo durante la grave emergencia que atraviesa el país tras el terremoto.

La decisión se produce luego de conocerse públicamente fotografías y videos que aparentemente muestran al ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, realizando actividades recreativas en Santa Marta, mientras numerosas comunidades enfrentaban graves afectaciones en viviendas, infraestructura, agua potable y saneamiento básico.

“No estamos planteando una moción de censura simplemente porque un ministro aparezca en una piscina. Lo que el Congreso debe establecer es algo mucho más serio: si mientras miles de colombianos necesitaban una respuesta urgente del Estado, el responsable del sector vivienda estaba ejerciendo plenamente las funciones que constitucional y legalmente le corresponden o si existió una desatención de esas responsabilidades”. Afirmó el representante Toro.

La moción tendrá como fundamento el artículo 135, numeral 9, de la Constitución Política, que faculta a las cámaras del Congreso para proponer moción de censura contra los ministros por asuntos relacionados con las funciones propias de su cargo. La Constitución exige que la iniciativa sea presentada por, al menos, la décima parte de los integrantes de la respectiva Cámara.

Durante el debate se solicitará al ministro Jaime Andrés Beltrán explicar, entre otros aspectos, dónde se encontraba durante las primeras horas y días de la emergencia; qué decisiones adoptó personalmente; qué instrucciones impartió para atender a las familias damnificadas; cuál fue su participación en las instancias de coordinación de la emergencia; qué medidas se adoptaron frente a las viviendas destruidas o inhabitables; y si alguna responsabilidad propia de su cargo fue aplazada, delegada o desatendida durante ese período.

También se solicitarán al Ministerio de Vivienda los documentos, agendas, actas, comunicaciones, registros de reuniones y demás soportes que permitan reconstruir cronológicamente la actuación de la cartera durante las horas críticas de la emergencia tras el impacto del terremoto el pasado 10 de agosto.

La iniciativa será puesta a consideración de los integrantes de la Cámara de Representantes para reunir las firmas constitucionalmente requeridas y dar inicio al procedimiento correspondiente.