¿Cuándo y a qué hora seguir a Lionel Messi en el partido Argentina vs Suiza por el Mundial 2026?. (Photo by Koji Watanabe/Getty Images) / Koji Watanabe

Los cuartos de final concluirán en el Arrowhead Stadium con el partidazo que protagonizarán Argentina y Suiza, seleccionado que viene de eliminar en la tanda de penales a la Selección Colombia.

El duelo marcará el fin de una instancia que tiene pendiente el cruce Noruega vs Inglaterra y que ya cuenta con España y Francia entre sus clasificadas. Duelos imperdibles.

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Lionel Messi lidera la ilusión argentina en el Mundial 2026

La Selección Argentina llega comandada por Lionel Messi, quien ha cumplido con un torneo espectacular. No solo es el goleador del certamen con ocho anotaciones, sino que también es el máximo anotador en la historia de la Copa con 21 tantos.

De la mano del rosarino se consiguió una fase de grupos perfecta con triunfos ante Jordania, Argelia y Austria; en dieciseisavos derrotó con lo justo a Cabo Verde y en octavos sufrió más de lo esperado para ganarle a Egipto.

Así, la Albiceleste tiene todo dado para defender el título obtenido logrado en 2022 y con ello sumar su cuarta estrella mundial, lo que le permitiría igualar a Italia y Alemania.

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Posible nómina de Argentina

Según Sofascore, la nómina titular de la Selección Argentina será: Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister; Lionel Messi y Lautaro Martínez.

¿Cuándo y a qué hora seguir a Lionel Messi en el partido Argentina vs Suiza por el Mundial 2026?

El partido entre Argentina y Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026 se llevará a cabo este sábado 11 de julio a partir de las 8 de la noche, hora colombiana. Recuerde que la transmisión de este partido la podrá seguir por El Fenómeno del Fútbol de Caracol Radio, así como el minuto a minuto EN VIVO por la página web Caracol Deportes.