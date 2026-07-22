FIFA anunció el equipo ideal del Mundial 2026 ¿hay alguna sorpresa?

Luego de la coronación de España como campeona del Mundial 2026, los aficionados estaban a la expectativa de conocer el equipo ideal de la FIFA. Desde el domingo, plataformas y medios han postulados los suyos, pero el máximo ente del fútbol acabó el debate.

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Vale la pena mencionar que los aficionados pudieron realizar, mediante la página web de la FIFA, las respectivas votaciones para terminar eligiendo el equipo ideal.

¿Quiénes están en el XI ideal del Mundial?

España es junto a Francia el país más representado en el once ideal con tres jugadores cada una. El equipo galo, que cayó en semifinales contra la campeona, cuenta con la presencia de Dayot Upamecano como central, Michael Olise en el medio centro y Kylian Mbappé de extremo izquierdo.

El delantero del Real Madrid se llevó la Bota de Oro del torneo con diez tantos y se convirtió en el máximo goleador en la historia del Mundial, con 22 dianas, por delante de Lionel Messi.

El argentino, con ocho goles en el campeonato y subcampeón con la Albiceleste, también fue votado por los hinchas, junto a su compatriota Lisandro Martínez.

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El once titular lo cierran el portero caboverdiano, Josimar Dias ‘Vozinha’, convertido en una de las sorpresas del Mundial; el centrocampista inglés Jude Bellingham, que anotó siete goles en el torneo, y el delantero Erling Haaland, que también sumó siete tantos y alcanzó los cuartos de final con Noruega.

La alineación más votada fue un 4-3-3, conformada por: